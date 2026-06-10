Calciomercato Napoli 2026/27: da Gila a Vlahovic, tutte le possibili mosse del Napoli di Allegri

Davanti Allegri vuole alternative senza stravolgere. La suggestione “più affascinante” porta a Dusan Vlahovic: niente accordo sul rinnovo con la Juve, contratto in scadenza il 30 giugno, quindi via a parametro zero. Il costo del cartellino, insomma, non c’è: il nodo è semmai l’ingaggio (il serbo chiede 8 milioni più bonus), e l’operazione resta legata alle uscite di Lukaku e Lucca. Più percorribili le piste low cost: Keydou Fini del Genoa, Exequiel Zeballos del Boca Juniors e il talento Alajbegovic del Salisburgo (su cui però si è inserita la Roma).

Le cessioni: il nodo De Bruyne-Lukaku e i cento milioni dei rientri

Tutto, però, “passa dalle cessioni”. Al momento le uscite definite sono solo quella di Juan Jesus (svincolato) e di Elmas (al Lipsia). Il grosso del lavoro riguarda i due fronti più pesanti.

Primo: i big a bilancio. Le scelte vitali saranno quelle su Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che hanno gli stipendi più alti del gruppo. La valutazione di De Bruyne è crollata a 10-15 milioni, mentre l’addio di Lukaku non è scontato: le sue ultime prestazioni hanno stuzzicato Allegri. Sopra tutto, il diktat del taglio da circa 50 milioni al monte ingaggi.

Secondo: i rientri dai prestiti. Lang, Lucca, Ngonge, Cajuste, Folorunsho, Lindstrom, Marianucci e gli altri sono costati quasi cento milioni, un capitale che in qualche modo deve essere recuperato. E c’è anche chi può essere sacrificato dal vivaio: su Vergara, a 25-30 milioni, De Laurentiis riflette.