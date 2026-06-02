Parte finalmente il Napoli di Allegri: da Rabiot a Khalaili, ecco i nomi nel mirino

Da segnalare anche l'interesse per Gila della Lazio e Dodò della Firoentina. Non manca uno sguardo al futuro, con Manna che monitora Natali e Della Rovere

Con la notizia che domani Max Allegri sarà finalmente libero dal Milan, possiamo affermare con ragionevole certezza che può partire il corso del nuovo Napoli targato Livorno.

I nomi accostati sono tanti e, in virtù dell’incontro tra Manna e il nuovo allenatore del Napoli, è bene fare un recap. Perdersi nel mare magnum dei nomi accostati in questa girandola impazzita che è il calciomercato è facile, per questo ci siamo qui noi.

Napoli, i nomi del mirino

Partendo da quelli che sembrano essere i nomi più caldi, segnaliamo subito Mario Gila della Lazio, difensore centrale piuttosto tentato dall’ipotesi Napoli. Agli azzurri piaceva anche prima della decisione di virare sul tecnico toscano, che dal canto suo ha manifestato il totale apprezzamento. Con Lotito, però, osso duro, con meno di 20 milioni non te la cavi e probabilmente si dovrà fare leva sulla volontà del calciatore di giocare la Champions per sbloccare la trattativa.

Poi ovviamente c’è il fedelissimo di Max: Rabiot. Il centrocampista francese ha aperto al Napoli e i primi contatti esplorativi ci sono già stati. La fortuna degli azzurri è il rapporto di assoluta stima e reciproca fiducia che c’è tra i due: l’ex Juve seguirebbe Allegri ovunque. Col Milan è legato da un contratto fino al 2027, ma trattenere un giocatore scontento è un’impresa letteralmente impossibile.