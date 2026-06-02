Parte finalmente il Napoli di Allegri: da Rabiot a Khalaili, ecco i nomi nel mirino

Da segnalare anche l'interesse per Gila della Lazio e Dodò della Firoentina. Non manca uno sguardo al futuro, con Manna che monitora Natali e Della Rovere

Parte finalmente il Napoli di Allegri: da Rabiot a Khalaili, ecco i nomi nel mirino

Db Bologna 03/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Bologna-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

Con la notizia che domani Max Allegri sarà finalmente libero dal Milan, possiamo affermare con ragionevole certezza che può partire il corso del nuovo Napoli targato Livorno.

I nomi accostati sono tanti e, in virtù dell’incontro tra Manna e il nuovo allenatore del Napoli, è bene fare un recap. Perdersi nel mare magnum dei nomi accostati in questa girandola impazzita che è il calciomercato è facile, per questo ci siamo qui noi.

Napoli, i nomi del mirino

Mario Gila difensore della Lazio

Partendo da quelli che sembrano essere i nomi più caldi, segnaliamo subito Mario Gila della Lazio, difensore centrale piuttosto tentato dall’ipotesi Napoli. Agli azzurri piaceva anche prima della decisione di virare sul tecnico toscano, che dal canto suo ha manifestato il totale apprezzamento. Con Lotito, però, osso duro, con meno di 20 milioni non te la cavi e probabilmente si dovrà fare leva sulla volontà del calciatore di giocare la Champions per sbloccare la trattativa.

Poi ovviamente c’è il fedelissimo di Max: Rabiot. Il centrocampista francese ha aperto al Napoli e i primi contatti esplorativi ci sono già stati. La fortuna degli azzurri è il rapporto di assoluta stima e reciproca fiducia che c’è tra i due: l’ex Juve seguirebbe Allegri ovunque. Col Milan è legato da un contratto fino al 2027, ma trattenere un giocatore scontento è un’impresa letteralmente impossibile.

Lato esterni, i nomi sul tavolo sono tre: Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Dodò della Fiorentina e Moris Valincic della Dinamo Zagabria.

Sul brasiliano, il cui prezzo si aggira intorno ai 15 milioni, c’è anche la concorrenza della Roma: rappresenterebbe un usato sicuro. Valincic, classe 2002, sarebbe più che altro un investimento per il futuro, mentre Khalaili, classe 2004 e già abituato a ritmi internazionali, sarebbe indubbiamente più pronto. Ad oggi, il suo prezzo si aggira sui 20 milioni di euro.

Il portiere e gli investimenti per il futuro

Milinkovic e Meret Strefezza

Con Milinković-Savić sul mercato, il Napoli potrebbe virare su un altro estremo difensore. La scelta ricadrebbe su Kovar del Psv Eindhoven, classe 2000, con un prezzo che si aggira intorno agli 8 milioni. Non mancano gli investimenti per il futuro, ambito in cui Manna sembra avere una marcia in più: è di poco fa la notizia dell’interessamento per Natali, giovane difensore di proprietà del Bayer Leverkusen, oltre al giovanissimo Della Rovere, classe 2007 del Bayern.

Talenti interessanti per un allenatore che non ha mai avuto paura di buttare i giovani nella mischia.