L’addio di De Bruyne, la valutazione è crollata a 10-15 milioni

L’addio di De Bruyne ha ormai contorni economici precisi. La separazione tra il belga e il Napoli si avvicina, e il valore dell’operazione si è drasticamente ridimensionato: oggi la sua quotazione oscilla tra i 10 e i 15 milioni.

De Bruyne, la valutazione è crollata a 10-15 milioni

Attenzione al dato, perché non è una richiesta del club ma una fotografia del mercato: Transfermarkt valuta De Bruyne 10 milioni, FotMob 15,5. Una forbice che racconta il declino di un giocatore in contratto fino al 2027 (6,5 milioni netti più bonus) e ormai in rotta con l’ambiente. La frattura nasce dalle sue parole — “felice che Conte se ne vada” — che non sono piaciute a De Laurentiis, pronto a lasciarlo partire. Il presidente, del resto, aveva gelato lui e Lukaku: “È pieno di calciatori nel mondo”. Conferma che l’addio, dopo essere stato la prima grana di Allegri, è la soluzione più probabile.

Dove va De Bruyne: le piste MLS tra Chicago, San Diego e New York

Sulla destinazione, il belga guarda oltre l’Atlantico. Secondo Nicolò Schira e Il Mattino, De Bruyne pensa di nuovo al mercato americano: tra i club interessati Chicago Fire, San Diego, il New York City FC — favorito dal legame col City Football Group — e, sullo sfondo, l’Inter Miami. Una scelta gradita alla famiglia, riferisce TMW, più di vita che di carriera.

Perché può essere una separazione conveniente

Sul piano tecnico, la cessione non sarebbe un dramma. Franco Ordine ha scritto che De Bruyne è stato più un tappo che un valore aggiunto per questo Napoli, e Allegri ha in mente un centrocampo più dinamico. Liberare un ingaggio da 6,5 milioni e incassare comunque qualcosa, per un trentaquattrenne in fase calante e in rotta con la piazza, è realismo che fa quadrare i conti. La cifra è bassa perché lo dice il mercato, non il Napoli.

Cosa succederà

Il nodo è il tempismo: prima si chiude l’uscita di De Bruyne, prima Allegri completa la mediana. L’addio non è più un’ipotesi, è una questione di settimane e di destinazione. E potrebbe finire dove un anno fa sembrava fantascienza: in America.