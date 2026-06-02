Fabrizio Romano: “Gila al Napoli? C’è l’apertura dello spagnolo, Allegri lo vuole”

Per Pedullà servono 20-22 milioni nonostante abbia un solo anno di contratto con la Lazio. Il Napoli ha abbondanza di difensori centrali.

Il “nuovo” Napoli di Massimiliano Allegri è sotto la luce dei riflettori del calciomercato. Tra i nomi seguiti da Giovanni Manna bisogna sicuramente inserire quello di Gila della Lazio.

Per Pedullà servono 20-22 milioni

Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione del centrale spagnolo sul proprio canale YouTube

“Il Napoli di Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sta prendendo forma. Gila è uno dei migliori difensori del nostro campionato, ha un solo altro di contratto con la Lazio che, però, vorrebbe comunque trattenerlo, nonostante il rischio di perderlo la prossima stagione. Questa non sarebbe la prima volta che Lotito terrebbe un giocatore in scadenza. Il Napoli lo voleva già prima dell’addio di Conte e lo stesso calciatore gradirebbe di giocare la Champions League con la maglia azzurra. Gila piace ad Allegri che lo voleva al Milan (anche se non si è mai avvicinato in modo reale). Il Napoli, invece, ha tutta l’intenzione di prendere lo spagnolo”.

Pedullà ha detto che serviranno 20-22 milioni per lo spagnolo della Lazio.

Il Napoli ha tanti, forse troppi, difensori centrali

Il reparto difensivo può contare anche sul rientro di Rafa Marin dopo l’ottima stagione trascorsa al Villarreal.

Il perno del reparto difensivo sarà Rrahmani. Mentre su Buongiorno e Beukema, considerando proprio il forte interessamento per Gila della Lazio, ci saranno delle riflessioni da parte del Napoli. C’è anche Marianucci che potrebbe anche rimanere in prestito al Torino dove peraltro ha giocato pochissimo.

Dopo i 34 milioni di euro investiti l’anno scorso dal Napoli per acquistarlo dal Bologna, Sam Beukema non ha fornito delle prestazioni all’altezza di una cifra così importante. Anche se bisogna dire che l’olandese ha sempre giocato in una difesa a quattro, mentre quest’anno Conte è stato dirottato come braccetto di destra. Buongiorno dovrà dimostrare di poter tornare ai livelli del Torino e del primo anno a Napoli.