Vergara, il gioiello del vivaio che il Napoli può sacrificare: a 30 milioni De Laurentiis riflette

Il mercato del Napoli ruota attorno a due nomi che tengono banco da giorni: in entrata Mario Gila, in uscita Antonio Vergara. A fare il punto su entrambi è stato Massimo Ugolini di Sky Sport, che ha spiegato a che punto sono davvero le due trattative.

Gila al Napoli, Ugolini: “Al momento non ci sono le condizioni”

“Al momento non ci sono le condizioni per vedere Gila al Napoli. Il Napoli sta sondando e valutando questa situazione che può anche sbloccarsi visto che è in scadenza nel 2027. Al momento Lotito vuole far rispettare questa scadenza, poi magari il calciatore può fare pressioni. E’ un giocatore che piace molto al Napoli, Manna e Allegri. Il Napoli lo reputa un prospetto interessante anche per l’età”.

Sul difensore spagnolo della Lazio, il messaggio è di prudenza. “Al momento non ci sono le condizioni per vedere Gila al Napoli“, ha chiarito Ugolini. “Il Napoli sta sondando e valutando questa situazione, che può anche sbloccarsi visto che è in scadenza nel 2027. Al momento Lotito vuole far rispettare questa scadenza, poi magari il calciatore può fare pressioni”. Apprezzamento tecnico, però, non ne manca: “È un giocatore che piace molto al Napoli, a Manna e ad Allegri. Lo reputano un prospetto interessante anche per l’età”. Una conferma di quanto raccontiamo da giorni: che Gila ha aperto al progetto azzurro, ma che resta il muro di Lotito, con le valutazioni che oscillano tra i 30 e i 20-22 milioni.

Vergara, il bivio: “25-30 milioni possono far gola”

“Giuffredi è stato chiaro, non vuole andare il giocatore ma sarà il Napoli a decidere il suo futuro. Un’offerta da 25-30 milioni di euro potrebbe far gola al Napoli. Il calciatore ha fatto vedere belle cose già quest’anno ed è un ragazzo che viene dal vivaio, è importante anche per la composizione delle liste. Roma, Como e Atalanta hanno manifestato interesse, da capire cosa deciderà ADL con un’offerta da 30 milioni”.

Sul fronte opposto c’è il futuro di Vergara, che resta un dilemma tra plusvalenza e conferma. Anche qui Ugolini è netto: “Giuffredi è stato chiaro, il giocatore non vuole andare via, ma sarà il Napoli a decidere il suo futuro. Un’offerta da 25-30 milioni potrebbe far gola al Napoli”. Il cronista di Sky ne sottolinea il valore, tecnico e gestionale: “Ha fatto vedere belle cose già quest’anno ed è un ragazzo che viene dal vivaio: è importante anche per la composizione delle liste”. Sul ragazzo, ricorda Ugolini, “Roma, Como e Atalanta hanno manifestato interesse”: resta da capire cosa deciderà De Laurentiis di fronte a un’offerta da 30 milioni. Una posizione che combacia con quanto aveva spiegato lo stesso agente Giuffredi: la palla è in mano al club.