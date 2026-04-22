Il giornalista belga Lambaerts: “L’amore tra Lukaku e il Napoli è finito”

A Radio Napoli Centrale il giornalista belga racconta il confronto tra Lukaku e il Napoli: "È stato pacifico, si è parlato di multa. Ha bisogno di altre due settimane, non giocherà a fine stagione"

Lambaerts: «Lukaku è ad Anversa, ha bisogno di altre due settimane. Non giocherà più col Napoli»

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts per fare il punto sul caso Lukaku. Le sue parole confermano quello che era ormai chiaro da settimane:

«Penso che Lukaku si trova ad Anversa, nel centro di riabilitazione dove si è già allenato. Il grande segreto è legato alle sue condizioni. Noi pensavamo che Lukaku fosse pronto per tornare in gruppo. Ora è importante che il confronto sia stato pacifico, si è parlato di una multa. C’era Lieven Maesschalck presente, ha dato il suo punto di vista legato alle condizioni di Lukaku. Ha bisogno di altre due settimane di lavoro, perciò è tornato in Belgio. Non giocherà per altre due settimane, rimarranno altre tre partite. Non penso che giocherà con il Napoli a fine stagione».

La presenza di Maesschalck al confronto è un dettaglio significativo. Lukaku ha voluto fin dall’inizio proseguire la riabilitazione con il suo preparatore di fiducia, una scelta che ha creato tensione con la società ma che sul piano contrattuale è un suo diritto: il calciatore può curarsi dove ritiene meglio, purché l’infortunio sia certificato. E quello di Lukaku lo era. Il modo in cui l’ha gestita — per giorni non rispondeva al telefono a nessuno — è un altro discorso, ma la sostanza della scelta non è contestabile.

«Al 100% andrà al Mondiale in America, la grande domanda è quale ruolo avrà»

Lambaerts non ha dubbi sulla presenza di Lukaku ai Mondiali:

«Ci andrà al Mondiale? Sì, penso di sì. Quattro anni fa, prima del Qatar, giocò molto poco. Non giocò prima del Mondiale. Non aveva il ritmo. Al 100% andrà al Mondiale in America. La grande domanda è quale ruolo avrà in questo gruppo. Ma è anche l’unico centravanti della squadra belga. Romelu Lukaku è uno dei calciatori più esperti. Ha già disputato 3 Mondiali».

Il riferimento al Qatar non è casuale. Lukaku sa che non deve ripetere l’errore del 2022, quando forzò il rientro e ne pagò le conseguenze. Stavolta ha scelto di gestire i tempi del recupero a modo suo, mettendo il proprio corpo davanti a tutto il resto. Comprese le convenienze.

«L’amore è finito tra Lukaku e Napoli. L’Anderlecht è un’opzione»

Sul futuro, Lambaerts è netto:

«Per Lukaku è un’altra cosa rispetto a De Bruyne. Penso che l’amore è finito tra Lukaku e Napoli, è stata una bella storia ma ora è finita. L’Anderlecht è un’opzione, forse è un po’ presto per il suo ritorno, magari può cambiare in base alle richieste che gli arriveranno quest’estate».

La pista Anderlecht è nel radar da tempo, già l’azionista del club Coucke aveva detto pubblicamente che un giorno Lukaku sarebbe tornato. Il Napoli dal canto suo non vuole svalutarlo: lo ha a bilancio per circa 10 milioni e De Laurentiis non accetterà minusvalenze. Resta da capire chi pagherà il cartellino di un trentaduenne che in questa stagione ha giocato meno della metà delle partite. Ma questa è una questione tra De Laurentiis e il mercato. La storia tra Lukaku e Napoli, come dice Lambaerts, è finita.