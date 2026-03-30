Il caso Lukaku è in una fase di stallo. Da una parte le parole dell’attaccante belga che questa mattina sui social ha parlato della situazione, spiegando i motivi che lo hanno spinto a fare un nuovo checkup in Belgio e ha riprendere in patria la riabilitazione. Big Rom ha parlato anche ai tifosi del Napoli, tranquillizzandoli sulla sua fedeltà ai colori azzurri: “Non potrei mai voltare le spalle al Napoli. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente”. Dall’altra parte però c’è il Napoli che non ha affatto gradito la decisione di Lukaku e ha chiaramente spiegato di non essere disponibile ad accettare che prosegua le terapie in Belgio. Anche peggio: se Big Rom non sarà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti domani, il club potrebbe metterlo fuori rosa.

Secondo le informazioni di Sporza l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku intende proseguire la sua riabilitazione in Belgio con il fisioterapista Lieven Maesschalck per un periodo di tempo indeterminato. Una decisione che di certo non piacerà al Napoli che lo attente a Castel Volturno come ha precisato anche oggi pomeriggio Massimo Ugolini a Sky Sport “Oggi ultima giornata di mediazione. L’unica cosa certe è che se Lukaku non torna, finisce fuori rosa. Altrimenti nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di trovare un punto di incontro dopo una stagione e mezza ricca di successi soprattutto nel primo anno con la conquista dello scudetto”.