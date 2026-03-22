Lukaku, a fine stagione, potrebbe tornare all’Anderlecht

Voetbalkrant, noto giornale belga: "La connessione tra Lukaku e il club che l'ha lanciato nel calcio che conta resta particolarmente forte. Un suo ritorno non è mai stato escluso."

Complice il maledetto infortunio rimediato ad agosto in amichevole, Romelu Lukaku è riuscito a essere poco presente in questa stagione (quel poco che ha giocato è stato decisivo) e, per questo motivo, non è da escludere un addio a fine stagione. Il punto di Voetbalkrant, noto giornale belga.

Lukaku, addio a fine stagione?

Riporta Voetbalkrant:

Il tempismo è sorprendente, perché Lukaku la sera precedente era rimasto in panchina per tutta la partita con il Napoli. Dopo i problemi fisici, sta cercando di guadagnarsi nuovamente un posto da titolare in Italia, cosa che al momento non gli riesce facilmente.

La sua visita all’Anderlecht, però, aveva una motivazione personale. Lukaku è andato a vedere una partita degli U8, in cui è impegnato suo figlio Romeo. La connessione tra Lukaku e l’Anderlecht resta particolarmente forte. L’attaccante era emerso come talento di punta proprio in questo club e parla ancora spesso del suo amore per la squadra. Un suo ritorno a lungo termine non è mai stato escluso. Inoltre, sta anche costruendo la sua vita a Dilbeek.