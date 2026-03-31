Schira su X: "Multa salata in arrivo. Il Napoli ha a bilancio Big Rom per 10M e in estate vuole evitare minusvalenze. Idem la rescissione: sarebbe un autogol economico"

Il Napoli sta ancora riflettendo sul mettere o meno Lukaku fuori rosa. I dettagli svelati da Nicolò Schira.

Lukaku, fuori rosa si o no?

Schira:

“Multa salata in arrivo per il belga. Valutazioni ancora in corso sulla questione fuori rosa, anche perché il Napoli ha a bilancio Big Rom per 10M e in estate vuole evitare minusvalenze. Tradotto: la punta non va svalutata. Idem la rescissione: sarebbe un autogol economico”

Vedremo come andrà a finire: quello che è certo è che si tratta di un triste epilogo per quella che, a tutti gli effetti, era sembrata una bella storia, non d’amore, ma almeno di rispetto reciproco.