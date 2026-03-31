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Caso Lukaku, il Napoli indeciso se metterlo fuori rosa. Il motivo? Evitare svalutazioni

Schira su X: "Multa salata in arrivo. Il Napoli ha a bilancio Big Rom per 10M e in estate vuole evitare minusvalenze. Idem la rescissione: sarebbe un autogol economico"

Lukaku

Napoli's Belgian forward #9 Romelu Lukaku celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli at the Bentegodi Stadium in Verona, northern Italy, on February 28, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Il Napoli sta ancora riflettendo sul mettere o meno Lukaku fuori rosa. I dettagli svelati da Nicolò Schira.

Lukaku, fuori rosa si o no?

Schira:

“Multa salata in arrivo per il belga. Valutazioni ancora in corso sulla questione fuori rosa, anche perché il Napoli ha a bilancio Big Rom per 10M e in estate vuole evitare minusvalenze. Tradotto: la punta non va svalutata. Idem la rescissione: sarebbe un autogol economico”

Vedremo come andrà a finire: quello che è certo è che si tratta di un triste epilogo per quella che, a tutti gli effetti, era sembrata una bella storia, non d’amore, ma almeno di rispetto reciproco.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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