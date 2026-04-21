Comus interruptus, ancora una volta si ferma sul più bello

È il Comus interruptus. Ancora una volta la squadra di Fabregas si ferma sul più bello. Come in campionato, anche in Coppa Italia. In campionato il Como si è fermato quando ha visto il traguardo Champions League a portata di mano. In Coppa Italia, questa sera a San Siro, è andato avanti 2-0 e poi ha preso tre pere dall’Inter che ha rimontato e ha conquistato la finale. Chivu va in finale e può fare il doblete con l’Inter. Per il Como una delusione, almeno a giudicare dalle facce dei calciatori. Non sappiamo se la dirigenza la pensi allo stesso modo. Perché il Como, a detta dei dirigenti, non è mai stato interessato all’Europa. Vedremo che cosa accadrà.

Delusione anche per I fan di Fabregas l’allenatore più issimo della Serie A. Applausi all’Inter che non si è mai arresa, nemmeno due gol sotto. E ha segnato tre gol in venti minuti. Ora l’Inter attende la vincente tra Atalanta e Lazio.