Sul Giornale i nomi dei calciatori convocati per le escort milanesi

Chi sono i calciatori coinvolti nel giro milanese di escort su cui sta indagando la Procura di Milano. Il Giornale, con Luca Fazzo, ne scrive nell’articolo dal titolo: “Da Stankovic a Maldini jr, la «nazionale» dello scandalo”. Sono i nomi emersi nelle intercettazioni a carico di Emanuele Buttini e la moglie Deborah Ronchi definiti la coppia regina delle notti milanesi.

L’articolo comincia proprio così:

Ci sono vecchie glorie come Dejan Stankovic. Figli d’arte dal luminoso avvenire come Daniel Maldini. E insieme a loro una lunga lista di calciatori celebri od oscuri, che ora si ritrovano citati nell’inchiesta milanese per sfruttamento della prostituzione a carico di Buttini e della compagna Deborah Ronchi.

Gli unici nomi che compaiono, forse per errore, nell’ordinanza sono quelli di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Nessun omissis per loto.

Ma ci sono le parole chiave, nomi che la Procura nel decreto non indica a caso e che, come scrive Il Giornale, devono essere emersi nelle intercettazioni in cui le escort e i presunti protettori pianificavano gli incontri.

Ciò non significa che fossero realmente clienti, che siano poi realmente andati.

Il Giornale ne scrive:

La parte del leone la fanno Inter e Milan: le parole chiave Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto sembrano riportare a giocatori che vestono o hanno vestito di recente la casacca nerazzurra. Sulla sponda opposta, evocano calciatori del Milan i nomi De Winter, Leao, Giroud e Menez.

A un giocatore dell’Arsenal e della Nazionale porta la parola chiave «Calafiori». A calciatori della Juventus le parole Hisen, Vlahovic e Arthur Melo, e anche – con meno univocità – «Alvaro». In direzione Atalanta le chiavi di ricerca «Scamacca» e «Ruggeri», verso la Lazio – oltre a Maldini – Nuno Tavares. Impossibile per ora sapere se e quali di loro abbiano effettivamente ceduto alle proposte dei due piazzisti di ragazze.