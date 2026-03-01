Spalletti non si arrende. La Juventus vede il baratro ma poi si salva: 3-3 a Roma da 3-1

Spalletti non muore mai. Né lui né la sua Juventus. Che hanno vista la loro fine calcistica e poi si sono tirati fuori da una situazione che più nera non si poteva. Al 77esimo la Roma stava vincendo 3-1. Nel finale, la squadra di Gasperini si è distratta e la Juve è tornata.

Il Napoli resta terzo in solitudine a 53 punti, la Roma quarta a 51. Poi il Como a 48, la Juventus a 46 e l’Atalanta a 45. Il Napoli allunga sia sulla Roma che sulla Juve. E ha cinque punti di vantaggio sul Como quinto. Un buon risultato per la squadra di Conte. Spalletti ha evitato il naufragio dopo le sconfitte contro l’Inter e il Como e l’eliminazione dalla Champions.

La Roma ha buttato la vittoria.. È andata in vantaggio con Wesley. Nella ripresa, il pareggio di Conçeicao con un tiro della domenica. A questo punto la Juventus ha offerto il peggio di sé in fase difensiva. Ha incassato due gol da squadra di terza serie. Uno su cross (Ndicka in area ha segnato praticamente indisturbato). E poi Malen su doppio errore quasi triplo: prima Bremer che lo lascia in gioco, e quindi Perin che non esce e poi esce in maniera inspiegabile con il corpo lontano dal pallone. Malen ringrazia e segna. Poi, la squadra di Gasperini si addormenta. Ed ecco i gol prima di Boga e poi di Gatti.