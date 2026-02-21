Senza Lautaro l’Inter fatica un po’ a segnare, ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più più dieci sul Milan

Nemmeno un minuto dopo il fischio d’inizio, una rimessa laterale ha fatto tremare il Lecce, con Gaspar che si è sacrificato per fermare Marcus Thuram. Il difensore angolano è stato costretto a lasciare il campo poco dopo, e Siebert è subito diventato protagonista con un intervento decisivo, neutralizzando sulla linea di porta un tiro di Luis Henrique. I padroni di casa hanno resistito per mantenere lo 0-0 alla fine del primo tempo.

Secondo tempo

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mkhitaryan – entrato al 60’ al posto di Sucic – ha infilato a rete con un destro preciso, superando Falcone. La rete dell’armeno ha sbloccato la partita, portando l’Inter in vantaggio 1-0 al 75′.

Poco dopo all’82’ Dimarco pennella da corner e Akanji firma il 2 a 0 trafiggendo Falcone. L’Inter conferma la sua imbattibilità contro le piccole. Ora aspettiamo trepidanti il sermone di padre Chivu sui fischi a Bastoni. Bastoni che nel finale ha rimediato una strana ammonizione, a centrocampo si è aggrappato a un avversario nemmeno lanciato a rete. Era diffidato, sarà squalificato. Sicuramente giocherà il derby. Ha ricordato il metodo Mourinho sui diffidati.