Senza Lautaro l’Inter fatica un po’ a segnare, ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più più dieci sul Milan
Decisivi i gol di Mkhitaryan e Akanji. In attesa del sermone di padre Chivu sui fischi a Bastoni. A proposito di Bastoni, annotiamo l'inutile ammonizione nel finale che ci ha ricordato il metodo Mourinho per i diffidati (giocherà sicuramente il derby)
Mp Cremona 01/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Cremonese-Inter / foto Matteo Papini/Image Sport
nella foto: Cristian Chivu
Lecce-Inter verrà probabilmente ricordata più per i fischi a Bastoni a ogni pallone toccato che per la partita in sé. Alla fine, ci ha pensato Mkhitaryan a togliere le castagne dal fuoco per Chivu. Akanji la chiude all’82’. Finisce 0 a 2: nerazzurri in fuga solitaria.
Lecce-Inter: il report del match
Nemmeno un minuto dopo il fischio d’inizio, una rimessa laterale ha fatto tremare il Lecce, con Gaspar che si è sacrificato per fermare Marcus Thuram. Il difensore angolano è stato costretto a lasciare il campo poco dopo, e Siebert è subito diventato protagonista con un intervento decisivo, neutralizzando sulla linea di porta un tiro di Luis Henrique. I padroni di casa hanno resistito per mantenere lo 0-0 alla fine del primo tempo.
Secondo tempo
Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mkhitaryan – entrato al 60’ al posto di Sucic – ha infilato a rete con un destro preciso, superando Falcone. La rete dell’armeno ha sbloccato la partita, portando l’Inter in vantaggio 1-0 al 75′.
Poco dopo all’82’ Dimarco pennella da corner e Akanji firma il 2 a 0 trafiggendo Falcone. L’Inter conferma la sua imbattibilità contro le piccole. Ora aspettiamo trepidanti il sermone di padre Chivu sui fischi a Bastoni. Bastoni che nel finale ha rimediato una strana ammonizione, a centrocampo si è aggrappato a un avversario nemmeno lanciato a rete. Era diffidato, sarà squalificato. Sicuramente giocherà il derby. Ha ricordato il metodo Mourinho sui diffidati.
Il calcio e gli arbitri italiani non si smentiscono mai. Poi il paraguru fa il leale e simpatico: "Chiedo scusa, ho fatto una cosa antisportiva. Come ha detto Chivu, devo tenere le mani a casa. Spero di non farlo più"
Decisivi i gol di Ederson e Zalewski e ottavo risultato utile consecutivo in Serie A. Encomiabile il lavoro del tecnico napoletano che dall'83esimo ha giocato in 10 a causa dell'infortunio di Raspadori
Due espulsi per parte: gol di Ordonez in pieno recupero quando le squadre erano già 10 contro 10. Non c'è neanche la scusa dell'uomo in più per i felsinei che riescono comunque a rendersi pericolosi nel finale