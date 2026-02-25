In Norvegia esultano per il Bodoe: “Inter surclassata”. Per il ct Solbakken la più bella impresa di un club norvegese

Scorcio di scalpo storico. Fine di tutte le discussioni. Vg, portale di riferimento in Norvegia riporta le dichiarazioni del ct della Nazionale Ståle Solbakken per il quale la vittoria del Bodoe sull’Inter è la prestazione di club più bella di sempre nel calcio norvegese.

“Non c’è paragone. Questa è la più grande prestazione di club nella storia del calcio norvegese. Oggi parliamo di partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione: non c’è davvero più nulla da discutere. È la più bella impresa di sempre per un club norvegese. Complimenti a Kjetil e a tutti i giocatori del Glimt che hanno vissuto questa straordinaria esperienza”. Meglio dell’impresa del Rosenborg che raggiunse i quarti di finale di Champions League nella stagione 1996/97″.

Rosenborg o Bodoe? Il dibattito in Norvegia è in corso

Patrick Berg, capitano del Glimt non ha dubbi: “Si è questa. È la cosa più importante che abbiamo vissuto come club e come squadra. Il calcio è questo, sai. È questa la sua bellezza, è per questo che amiamo così tanto questo sport. Perché anche se è impossibile sulla carta, è possibile nella pratica – ed è divertentissimo”. L’esperto di Viaplay Lars Tjærnås a VG aggiunge: “Penso che questo sia il più grande successo di sempre per un club norvegese. Non ha senso discuterne ulteriormente, è il più grande. Il Glimt batte un club che da 100 anni è abituato a ribaltare gare del genere, cosa temuta da tutti e da tutti. E poi non solo il Glimt vince, ma li surclassa nei risultati in due partite” e vince in modo schiacciante, aggiunge.

Quando il Bodø/Glimt ha battuto l’Inter in casa dell’Aspmyra la scorsa settimana, è stata la prima volta che una squadra norvegese ha vinto una partita a eliminazione diretta in Champions League. Martedì sera, ci sono riusciti di nuovo. Ciò significa che il Glimt affronterà il Manchester City o lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale.