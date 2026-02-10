Il Porto ha costretto lo Sporting all’aria condizionata al massimo nello spogliatoio tappezzato da foto dei successi del Porto

A scriverlo è A Bola: "c'è stato anche il furto, vicino alla porta, di tre asciugamani del portiere che avrebbe voluto asciugarsi i guanti sotto la pioggia”. Tutto questo non è bastato, è finita 1-1

Porto-Sporting non è stato un match qualunque. Il match andato in scena ieri, che metteva in palio una fetta di campionato (le due compagini erano separate solo da 4 punti: Sporting a 51 e Porto a 55), passerà probabilmente alla storia per il comportamento messo in atto dal Porto nel tentativo di destabilizzare i calciatori avversari. Comportamenti che però hanno avuto poco effetto, dato che la partita si è conclusa 1-1 e il Porto ha subito il gol del pareggio (ribattuta di Luis Suarez su rigore precedentemente sbagliato da lui stesso) praticamente a fine gara. A parlarne è A Bola.

Il Porta boicotta lo spogliatoio dello Sporting

Riporta A Bola:

Lo Sporting è stato sorpreso al suo arrivo negli spogliatoi dello Stadio do Dragão da immagini e prime pagine di quotidiani che richiamavano le storiche vittorie del Porto, e anche dalla notizia della presunta volontà di Hjulmand di trasferirsi all’Atlético Madrid negli ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto appreso da A Bola, oltre alle immagini, anche l’aria condizionata è stata utilizzata per cercare di destabilizzare la squadra leonina, con la temperatura impostata al massimo e senza possibilità di abbassarla. Anche la stanza adiacente, abitualmente utilizzata dallo staff, era chiusa a chiave, impedendone l’uso.

Un’altra situazione segnalata è stato il “furto” di tre asciugamani vicino alla porta di Rui Silva, asciugamani che sarebbero stati utilizzati dal portiere dello Sporting per asciugare i guanti, in una giornata di pioggia intensa.