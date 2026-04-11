El País: “Il Real Madrid di qualche anno fa non esiste più”

Il Real Madrid ha pareggiato 1-1 contro il Girona; se il Barcellona dovesse vincere oggi contro l’Espanyol, andrebbe a +9 ipotecando il trionfo in Liga. Ai blancos resta solo una rimonta contro il Bayern Monaco in Champions, in Germania, per salvare la stagione.

Real Madrid sempre più nel baratro

El País scrive:

Man mano che la primavera avanza, il Real Madrid assomiglia sempre meno a quello delle sue primavere felici. Quando ci si aspettava l’ultimo scatto per mettere pressione al Barcellona fino alla fine della Liga, la squadra si è sgonfiata a Maiorca e ha continuato a perdere energia, altrettanto disorientata e più imprecisa contro il Girona. I blancos sono vicini al precipizio di un’altra stagione senza trofei. O rimontano contro il Bayern Monaco a Monaco mercoledì, oppure niente. Ma mentre avanzano verso quell’abisso, non riescono a connettersi né in campionato, né con il loro pubblico, che li ha nuovamente fischiati con rabbia, diretti verso quella missione improbabile in Germania.

Anche il finale del primo tempo è stato emblematico: Paulo Gazzaniga era fermo davanti al pallone, mentre Brahim Díaz faceva segno a Vinícius Júnior di avvicinarsi per pressarlo. Ma anche il brasiliano sembrava avere tempo da perdere. Non si è mosso e la partita è rimasta sospesa per qualche secondo, nel vuoto. Poi Brahim ha accelerato, il portiere ha preso la palla, si è preparato a rinviare e l’arbitro, anche lui annoiato, li ha mandati negli spogliatoi. Il momento è sconcertante, troppe imprecisioni. Ci si aspettava un assalto finale, ma quel Madrid non esiste più. Si è perso nei propri errori e si dirige verso la prova finale e decisiva di Monaco, ormai l’unica rimasta, sotto i rimproveri del Bernabéu.