Mica l’Arsenal riuscirà a perdere pure questa Premier?

Non sarebbe l’Arsenal se non amasse complicarsi la vita

Non è certo un caso che Nick Hornby sia tifoso dell’Arsenal. Febbre a 90 è il romanzo che fotografa la vita di un tifoso dei Gunners. Chi tifa Arsenal, sa che le vittorie semplici non esistono (pure il Times lo sapeva). C’è sempre da soffrire, fino in fondo. E va benissimo così, anche perché tante sono state le sconfitte quando invece la vittoria sembrava a portata di mano. Così è stato negli ultimi anni. Adesso sembra la stagione giusta eppure la squadra di Arteta trova il modo di complicarsi la vita. Perde 1-2 in casa contro il Bournemouth e conserva sì nove punti di vantaggio sul Manchester City che però ha due partite da recuperare. La prima è domani in casa del Chelsea (non certo una passeggiata). Prima del secondo recupero, però, domenica prossima ci sarà il big match: Manchester City-Arsenal, in casa del City. È lunga, sarà una settimana di paure, la solita settimana da tifoso dei Gunners. A meno che domani il City non si arrenda prima del tempo perdendo a Stamford Bridge. Potrebbe accadere considerando le prestazioni stagionali della squadra di Guardiola