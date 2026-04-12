Marie-Louise Eta allenerà la prima squadra dell’Union Berlino

L’Union scrive la storia! Dopo l’esonero dell’allenatore Steffen Baumgart (54), Marie-Louise Eta (34) assume la guida dei professionisti dell’Union e diventa la prima allenatrice di una squadra maschile in Bundesliga.

La sua carriera è notevole: Marie-Louise Eta iniziò a giocare a sei anni con il Dresda, passando a 13 anni al Turbine Potsdam, dove riuscì a entrare in prima squadra. Con il Potsdam vinse la Champions League nel 2010, tre campionati tedeschi e si laureò campionessa del mondo U20.

In seguito giocò tra le altre per Hsv, Bv Cloppenburg e Werder Brema, prima di concludere la carriera da calciatrice nel 2018 all’età di 26 anni. Successivamente lavorò nel settore giovanile del Werder Brema, presso la federazione calcistica tedesca e nel 2023 ha ottenuto la licenza Pro, il più alto livello di formazione per allenatori. L’Union la portò nel proprio settore giovanile e la avvicinò rapidamente alla prima squadra.

Anche nella vita privata tutto ruota attorno al calcio: suo marito Benjamin Eta lavora come allenatore della squadra femminile U20 del Rb Lipsia.

Aggiunge la Suddeutsche:

L’Union Berlino ha sorprendentemente interrotto il rapporto con l’allenatore Steffen Baumgart . L’ex allenatrice dell’Under 19, Marie-Louise Eta, prenderà il suo posto fino alla fine della stagione, come annunciato dal club di Bundesliga poco prima di mezzanotte. Solo poche ore prima, l’Union aveva perso 1-3 contro l’Heidenheim, ultima in classifica .

Eta sarà la prima donna ad allenare una squadra maschile della Bundesliga. Per lei, che in estate prenderà le redini della squadra femminile di Berlino, non si tratta di un territorio del tutto nuovo. La 34enne ha già ricoperto il ruolo di vice allenatrice da novembre 2023 a maggio 2024, aiutando il club di Köpenick a lottare per la salvezza.

La Faz:

La 33enne, che ha giocato come centrocampista difensiva professionista per undici anni, è all’Union Berlino dal 2023, inizialmente come vice allenatrice, ed è entrata nella storia come la prima donna a ricoprire questo ruolo in Bundesliga e in Champions League. Sabato prossimo (ore 15:30) contro il Wolfsburg, sarà anche la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga. Eta assumerà la guida della squadra femminile dell’ Union Berlino a partire dalla stagione 2026/27.