All’Arsenal stanno cedendo i nervi sul più bello

“Oggi abbiamo fatto molte cose strane. È ovviamente molto deludente. È un duro colpo, e ora conta come reagiamo. Merito a loro: se non perdono da 12 partite un motivo c’è, perché fanno tante cose nel modo giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per aprire gli spazi, ma siamo stati tutt’altro che efficaci.

Il loro primo gol è arrivato su una deviazione, frutto anche di una nostra pessima azione difensiva. Abbiamo pareggiato su rigore e nella ripresa ci si aspettava una partita diversa. Invece oggi abbiamo fatto molte cose strane. Di solito siamo molto costanti. Può succedere, questo è il calcio. Oggi siamo stati ben al di sotto del nostro livello. Fa molto male ai giocatori, ed è giusto così. Adesso non ci sono zone grigie: o reagisci e combatti, oppure sei fuori. Punto.

Siamo ancora in un’ottima posizione in entrambe le competizioni. Ma dobbiamo fare meglio.