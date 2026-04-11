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L’Arsenal deve lottare anche contro la tensione dei propri tifosi

Il Telegraph: "Il tema dominante di questa sconfitta (contro il Bournemouth, ndr) è stato il contrasto tra le aspettative del pubblico di casa e le intenzioni della squadra. La mancanza di movimento e di coraggio dei Gunners è stata evidente"

Arsenal

Arsenal fans sing ahead of the English Premier League football match between Arsenal and Everton at the Emirates Stadium in London on March 14, 2026. Ben STANSALL / AFP

L’Arsenal sta attraversando il momento più difficile della sua stagione e i suoi tifosi non sembrano proprio capirlo: il loro atteggiamento al termine della partita persa contro il Bournemouth di certo non ha aiutato. Il punto del Telegraph.

L’Arsenal deve lottare anche contro i propri tifosi

Riporta il Telegraph:

In una giornata difficile per la stagione dell’Arsenal, all’Emirates Stadium si sono create fratture su più livelli: tra difesa e centrocampo, tra centrocampo e attacco e, forse ancora più dannoso, tra i giocatori di Mikel Arteta e i tifosi del club.

Il tema dominante di questa sconfitta logorante è stato il contrasto tra le aspettative del pubblico di casa e le intenzioni della squadra. I sostenitori dell’Arsenal, consapevoli dell’importanza della partita nella corsa al titolo, chiedevano intensità e aggressività: volevano passaggi rapidi in verticale, corse coraggiose e un calcio più audace.

Ogni volta che l’Arsenal batteva una rimessa laterale, migliaia di tifosi chiedevano di giocare subito la palla, per poi reagire con irritazione quando ciò non accadeva. Le rimesse laterali, in particolare, sono state quasi esasperanti da vedere nel primo tempo. La mancanza di movimento e di coraggio è stata evidente, considerando la qualità tecnica dei giocatori di Arteta. 

Una delle tante frustrazioni dei tifosi di casa è che i giocatori dell’Arsenal sembrano più disposti a rischiare nella propria metà campo, nella costruzione dal basso con il portiere David Raya e i difensori, piuttosto che nella metà campo avversaria. 

Arteta ha lavorato duramente per trasformare l’Emirates in uno stadio “arma”, con alcuni successi nelle stagioni precedenti. Quest’anno, soprattutto in questo momento cruciale della stagione, sta perdendo questa battaglia. Giocare in casa, per l’Arsenal, a volte è più complicato che giocare in trasferta, tanta è la tensione del pubblico.

La domanda è se i suoi giocatori possano davvero generare quell’atmosfera con questo stile di gioco e, allo stesso tempo, se i tifosi possano accettare che l’Arsenal di Arteta difficilmente sarà mai così spregiudicato come vorrebbero.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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