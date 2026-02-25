La chicca è data dalla coppia Var Maggioni-Guida che controllerà sia Inter-Genoa sia Cremonese-Milan. Di Paolo (Avar a Bergamo) è stato mandato a Roma-Juventus

Guida ragionata alle designazioni arbitrali: dove sono andati quelli che hanno commesso danni inenarrabili

È un gioco dell’oca quello delle designazioni arbitrali. Dopo ogni casino in Serie A salti un turno, magari quello dopo passi per la Serie B: è una piccola via crucis verso la redenzione. Una prassi. E così La Penna, quello ormai famoso per aver espulso Kalulu invece di Bastoni nel derby d’Italia, dopo aver saltato una giornata torna ad arbitrare in B, torna ad arbitrare al confine con l’Austria: Sudtirol-Venezia.

Altrettanto Piccinini cornuto e mazziato nonostante la tristissima vicenda Var di Milan-Parma – dove si è fatto “guidare” come una marionetta dal Var nella gestione del gol di Troilo, il blocco di Valenti su Maignan, e il rigore non dato a Loftus-Cheek – sarà il quarto uomo in Spezia-Reggiana.

Turno di “riposo” invece per Chiffi il quale paga il disastro di Atalanta-Napoli. Tornerà anche lui, con ogni probabilità, alla prossima giornata di Serie B. NON DIMENTICHIAMO MAI CHE CHIFFI ERA AL VAR DI INTER-JUVENTUS. L’ASSISTENTE VAR ERA ABISSO.

Allo stesso modo, ogni settimana vediamo dove andranno il Var e l’assistente Var di Atalanta-Napoli. Ossia Aureliano e Di Paolo.

Attenzione, Di Paolo sarà assistente Var in Roma-Juventus. Nonché Var di Pisa-Bologna. Doppio incarico. Se lo merita.

Turno di riposo, invece per Aureliano.

Abisso (assistente Var in Inter-Juventus) arbitrerà Torino-Lazio.

Vi diamo conto delle designazioni di Verona-Napoli. Che di fatto è affidata a Gariglio che sarà il Var, coadiuvato da Di Bello. In campo, ci sarà Colombo.

Chicca della giornata: le designazione di Inter-Genoa e Cremonese-Milan. Che di fatto saranno arbitrate dalla stessa coppia Var. L’arbitro in campo non velo diamo proprio tanto è inutile.

Inter-Genoa avrà Maggioni al Var e Guida Avar (assistente Var)

Cremonese-Milan, viceversa, avrà Guida al Var e Maggioni Avar.

Di fatto quindi la coppia arbitrerà due partite fondamentali. Perché ad arbitrare – NON DIMENTICHIAMOLO – è il Var.

Resta da vedere dove sarà di turno la coppia Var che ha deciso Milan-Parma. Era composta da Camplone al Var e Pairetto Avar.

Camplone non c’è. Quindi salta un turno. A nostro avviso, dovrebbe saltare tutto il campionato dopo quello che ha combinato.

Pairetto arbitrerà in campo Udinese-Fiorentina.