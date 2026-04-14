Lotito chiede il commissariamento del calcio italiano fino al 2028: “Che c’entra l’autonomia dello sport?”

Lotito ha presentato un'interrogazione ad Abodi e Meloni: "Nominate un bel commissario con tutti i poteri, che deve riferire solo al Parlamento, ed è finita la storia"

Alla fine Claudio Lotito ha fatto la richiesta ufficiale: un commissario straordinario nominato dal governo per riformare il calcio italiano. Il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio ha presentato un’interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dello Sport Andrea Abodi. E l’ha illustrata in commissione Cultura al Senato, durante l’audizione di Abodi.

Il commissario, spiega Lotito, deve essere “di comprovata esperienza internazionale”, potrà avvalersi di due sub-commissari, e sarà in carica fino “al 31 dicembre 2028“. Il governo “nomini un bel commissario con tutti i poteri, che deve riferire solo al Parlamento, ed è finita la storia, noi in meno di un anno abbiamo già sistemato tutto”.

“Faccio il presidente di calcio da 22 anni. Quello che mi dispiace constatare che il Parlamento ha abdicato ai propri ruoli con la scusa che c’è l’autonomia dello sport che nessuno intacca. Le leggi le scrive il Parlamento, poi le norme interne spettano alle Federazioni. Le linee di indirizzo le cura il Parlamento. Nelle federazioni prevalgono gli interessi corporativi. Andiamo a elezioni con una legge di 45 anni fa, del 1981, quando c’era il patron cojon che metteva i soldon, non c’erano le società di capitale. Oggi c’è un sistema che ha ricadute completamente diverse. La nostra Nazionale non è stata capace di partecipare al Mondiale a 48 squadre. Dobbiamo trovare la cura. Le riforme. Le leggi le fa il Parlamento. Non c’è da delegare a una pseudo istituzione che è l’istituzione sportiva”.