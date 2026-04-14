Il governo ha la carta Albertini per far saltare il piano Gravina-Marotta

Il governo ha la carta Albertini per far saltare il tavolo Figc

Il governo sta lavorando alla Federcalcio. Palazzo Chigi non si è ancora arreso all’idea di lasciare il calcio nelle stesse mani di chi lo ha ridotto così. È ormai chiaro a tutti che Malagò – proposto da 18 club di Serie A su 20 – sia l’uomo pilotato da Marotta e Gravina, ovviamente col consenso degli altri club. Un modo per non cambiare nulla. In Serie A l’unico vero oppositore è Claudio Lotito presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. Lui ha parlato di commissariamento e ha rivelato che c’è un progetto di legge già firmato da ottanta senatore che va proprio in questa direzione. Oggi ne scrive Repubblica che illustra il piano del governo.

Il commissario è un’ipotesi che può tradursi in realtà solo se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% dei voti più uno. A quel punto ci sarebbe lo scenario di stallo e si aprirebbe la strada. Per favorire questa soluzione serve un nome che attragga, credibile e che rappresenti una autentica novità pur senza essere calato dall’alto. L’identikit corrisponde a Demetrio Albertini. Ricorda Repubblica che è stato vicepresidente Figc, con Abete, dal 2007 al 2014. Indurrebbe l’associazione calciatori a votare per lui e piacerebbe anche a molti club di Serie A. Ricordiamo ad esempio che De Laurentiis ha sì sponsorizzato Malagò ma la soluzione commissariamento non dispiace affatto al presidente del Napoli.

Il Corriere della Sera ne scrive in maniera più sfumata. Questo il passaggio: “Si sussurra che il ministro Abodi, contrarissimo come il governo alla soluzione Malagò, gli abbia promesso un sostegno indiretto ed è una buona base di partenza. L’aic ha scelto di aspettare. Vuole un ex calciatore al potere tra Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, in passato già scornati nelle elezioni federali, ma non intende aggiungere un terzo candidato”.