Simonelli: “Malagò il 20 aprile incontrerà i presidenti di Serie A”
Il presidente della Serie A: "Sarebbero bastati 11 accrediti alla candidatura per avere la maggioranza. Nel prossimo incontro, i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A e che Malagò integrerà con le sue idee".
Dopo l’assemblea in cui 18 club su 20 di Serie A hanno dato l’appoggio a Giovanni Malagò per la candidatura alla presidenza della Figc, il patron del massimo campionato italiano Ezio Simonelli ha dichiarato che l’ex Coni incontrerà i club lunedì 20 aprile.
Le parole di Simonelli su Malagò
Le dichiarazioni di Simonelli riportate da Sky:
“Sarebbero bastati 11 accrediti alla candidatura per avere la maggioranza, invece 18 club hanno firmato il modulo federale. Ora Malagò, se deciderà di candidarsi, potrà presentare insieme alla candidatura, i 18 accrediti della Lega di A e il suo programma. Nel prossimo incontro i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A e che Malagò integrerà con le sue idee“.