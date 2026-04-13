La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 18 sì: contrari solo Lazio e Verona

Anche il Sassuolo, in precedenza tra i contrari, si sarebbe aggiunto agli altri club favorevoli a Malagò, che ora quindi sono 18. Resterebbero contrari, da quanto si apprende, solo Lazio e Verona. Ricordiamo che queste sono indiscrezioni sulle posizioni dei club, ma la votazione ancora non si è svolta ufficialmente Ecco quanto riportato dall’inviata di Sky Sport, Silvia Vallini:

“Questo era il primo vero incontro ufficiale ed è durato poco meno di mezz’ora per arrivare a questo risultato. Chiaramente ora vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi, se ci saranno magari alcuni club che, di fronte a determinate discussioni, potranno avanzare delle perplessità rispetto a quanto fatto finora.

Al momento, ribadiamo, sono già 18 le preferenze a favore di un candidato sostenuto fortemente dal presidente dell’Inter Marotta, ma nei giorni scorsi anche da Aurelio De Laurentiis e ieri ai nostri microfoni anche dal presidente del Torino Urbano Cairo, che aveva indicato proprio in Malagò la persona giusta per ricoprire questo incarico.

Per il momento è un risultato molto significativo, perché espressione di una Lega che si mostra di conseguenza compatta di fronte a questa ipotesi e che, compatta, vuole presentare un nome forte per le candidature alla presidenza.

Detto che, lo ribadiamo in chiusura, la Lega di Serie A rappresenterà il 18% al momento della votazione del 22 giugno e quindi bisognerà poi vedere anche che cosa decideranno le altre componenti”.