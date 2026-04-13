Abete annuncia la sua candidatura contro Malagò
"Candidarmi? Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Serie A".
Giancarlo Abete si candida alla presidenza della Figc. Stamani Giovanni Malagò ha ottenuto l’appoggio di 18 club su 20 della Serie A per la candidatura.
Abete, oggi presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato già ai vertici della Figc dal 2007 al 2014, dimettendosi dopo il Mondiale in cui l’Italia uscì ai gironi.
Abete si candida alla presidenza Figc
Ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni a margine della consegna del Premio Bearzot, riportate da Repubblica:
“Candidarmi? Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Lega Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione della candidatura, presentarmi prima in una logica di discussione dei contenuti, per poi vedere quale è il punto di caduta dei nomi“.
Il quotidiano nell’edizione odierna ha scritto:
Abete e Malagò sono avversari dal 2013, quando il primo sosteneva Lello Pagnozzi nella corsa al Coni da cui uscì invece vincitore l’altro. Che subito tentò di escludere dalla giunta lo stesso Abete. Poi quattro anni di opposizione feroce e ripicche, fino al 2018 quando Abete radunò la coalizione Gravina-Sibilia contro il commissariamento della Federcalcio deciso da Malagò.
Abete ha dalla sua – ricorda Repubblica – il 34% dei Dilettanti anche se un 7-8% non lo voterà.
Repubblica ricorda che “saranno determinanti calciatori e allenatori. Insieme valgono il 30% dei voti (20 più 10)”.