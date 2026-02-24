Per Rocchi sarebbe stato meglio assegnare il gol del Napoli: il duello Hien-Hojlund rientra nella normale dinamica, è anche un gioco di prese di posizione

Chiffi, non sarà una punizione: o turn-over, o un turno in B. Ha sbagliato ma nulla di che (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Matteo Dalla Vite, specifica che non ci sarà alcuna punizione per l’arbitro di Atalanta-Napoli. Ha sbagliato ma rientrerà nel normale turn-over o al massimo farà un turno in Serie B.

Lo scrive la Gazza:

Hanno sbagliato nell’immediatezza, sul campo: ma non verranno messi in panchina o fermati. Marco Piccinini e Daniele Chiffi hanno lasciato a desiderare nei due-tre episodi chiave in Milan-Parma e Atalanta-Napoli (più il secondo del primo, in verità…) ma da quel che trapela in ambito Can è che al massimo verranno “sottoposti” al classico turnover o ripartiranno dalla Serie B (più Chiffi, in verità), già in questa settimana: niente panchina insomma ma spiegazione delle criticità ai diretti interessati che è già avvenuta in forma privata.

Le note dolenti si hanno in Atalanta-Napoli. Errore di Chiffi (poi corretto dal Var Aureliano), sul contatto Hien-Hojlund nel quale è poi l’attaccante del Napoli a impattare la gamba del difendente: il duello non ha comunque le basi forti per poter essere definito come calcio di rigore, che poi è stato correttamente tolto. Quanto alla rete annullata a Gutierrez sarebbe stato meglio – sempre secondo i vertici arbitrali – lasciar correre: vero che il braccio di Hien viene preso fra braccio sinistro e busto di Hojlund ma la dinamica e l’attrito fra i due non è tale da poter arrivare ad annullare quel che è un duello fatto anche di prese di posizione. La sensazione è che Chiffi appunto non verrà fermato ma che potrebbe ripartire dalla Serie B già dalla prossima giornata. Come già capitato mille volte in mille altri casi simili.