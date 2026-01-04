Venne la sera del derby di Parigi: il matrimonio di convenienza durò due anni e nel 1972 il Psg scivolò in terza divisione

Il Paris FC sarà domani a pochi passi da casa casa (44 metri), lo stadio Jean-Bouin per affrontare il derby di Parigi con il Psg al Parco dei Principi. Con la promozione in Ligue 1 e il trasferimento dallo Stade Charléty nel 13° arrondissement, la seconda squadra della capitale si è avvicinata geograficamente molto di più ai campioni di Francia in carica. Dall’inizio della stagione, i due club si sono alternati nel 16° arrondissement. Non si sono quindi mai affrontati. La prima è attesa per questa sera (ore 20.45) per un derby che mancava dal febbraio 1990 e quello fu tra Racing Paris e Psg. La storia è raccontata da Le Parisien:

A Manchester, 6 chilometri tra Old Trafford e l’Etihad

Molte grandi città vantano due club di altissimo livello che si sfidano regolarmente. I loro stadi a volte distano solo poche centinaia di metri in linea d’aria, ma nessuno è come il derby parigino. Ad esempio, il Benfica e lo Sporting di Lisbona sono separati da soli 2,21 km, il Liverpool e il suo leggendario Anfield sono quasi altrettanto vicini al nuovo stadio dell’Everton (2,8 km), l’Emirates Stadium dell’Arsenal e quello del Tottenham distano 6,29 km a nord di Londra, mentre la distanza tra Old Trafford e l’Etihad Stadium, rispettivamente sede del Manchester United e del Manchester City, è di 6,43 km.

La storia del derby di Parigi

Come riportato da Le Figaro Sport , PsgSe Paris FC si incontreranno questa domenica al Parco dei Principi, due club con una storia comune tanto breve quanto turbolenta. Tra il 1970 e il 1972, si unirono dopo la fusione tra il Paris Fc e lo Stade Saint-Germain. Diede vita al Paris Saint-Germain . Questo matrimonio di convenienza, orchestrato dalla Federazione calcistica francese per fornire alla capitale un grande club, implose rapidamente a causa delle pressioni politiche e finanziarie. Nel 1972, la separazione fu definitiva: il Paris FC mantenne il Parco dei Principi e la sua squadra professionistica, mentre il Psg tornò in Terza Division. Due percorsi opposti da allora, che ora si incrociano di nuovo più di 50 anni dopo.