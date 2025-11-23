Thomas Frank al Tottenham ci ricorda che gestire i club di élite è un lavoro molto diverso dal guidare una squadra outsider

L'analisi del Times. Negli ultimi 20 anni, nove allenatori hanno preso il comando di uno dei “big six” dopo almeno 60 partite in un club minore: nessuno ha vinto un trofeo

Thomas Frank affronta la sua più grande prova sulla panchina del Tottenham. il tecnico danese deve ora dimostrare di sapersi imporre anche tra i grandi, dove gestire campioni affermati e pressioni mediatiche è un’altra partita. E se certi tecnici non fossero semplicemente adatti ai grandi palcoscenici? Ne parla il Times.

Tottenham, Frank è adatto a una big?

Ecco cosa scrive il Times:

“Thomas Frank non ha mai dimenticato la sua prima partita in Premier League, quell’esordio stagionale sotto le luci del venerdì sera quattro anni fa, quando il suo Brentford si presentò al mondo travolgendo l’Arsenal di Mikel Arteta, ancora fragile e instabile.”

Arteta e Frank: analogie e differenze

“Ora Frank è chiamato a ricostruire al Tottenham Hotspur, dove il suo inizio ha in realtà delle somiglianze sorprendenti con quello di Arteta. Dopo 11 partite di Premier League, entrambi avevano raccolto 18 punti, ma avevano anche perso in casa contro il Chelsea, pareggiato con squadre in lotta per la salvezza ed eliminati da una coppa che era alla loro portata. Entrambi hanno posto l’accento sul cambiamento culturale: Arteta chiedeva ai giocatori di tenersi per mano per sentire l’energia della squadra, mentre Frank ha richiesto la costruzione di due campi da padel al centro sportivo, ormai quasi completati.”

“Eppure, per quanto riguarda esperienza e percorso, Arteta e Frank sono molto diversi. Arteta era l’ex giocatore di punta, catapultato in un ruolo enorme dopo soli 3 anni e mezzo da assistente di Pep Guardiola al Manchester City, con una carriera da calciatore distinguibile e variegata. Frank, invece, è stato un allenatore “scalatore”, senza un percorso da giocatore di rilievo, che ha fatto carriera prima in Danimarca e poi al Brentford, trasformando una squadra mediocre del Championship in una seria contendente in Premier League. Frank aveva già allenato 420 partite prima di arrivare al Tottenham, mentre Arteta non ne aveva allenata alcuna prima di assumere l’Arsenal.”

Allenare una big è tutta un’altra storia

“Eppure, nonostante la loro esperienza nei club più piccoli, chi scala la carriera spesso fatica nei grandi club della Premier League. Allenatori che eccellono con squadre minori hanno storicamente difficoltà a reggere le aspettative nei club più esigenti. Graham Potter era perfetto per il Brighton ma sopraffatto al Chelsea. David Moyes e Roy Hodgson hanno faticato rispettivamente a Manchester United e Liverpool. Nuno Espírito Santo, dopo successi con Wolverhampton e Nottingham Forest, ha avuto solo un breve periodo allo Spurs. Perfino Unai Emery, noto in Spagna, appare più a suo agio all’Aston Villa che all’Arsenal.

“Negli ultimi 20 anni, nove allenatori hanno preso il comando di uno dei “big six” dopo almeno 60 partite in un club minore di Premier League: solo tre hanno fatto meglio nella nuova esperienza e nessuno ha vinto un trofeo. Frank può consolarsi: due dei tre erano al Tottenham, dove forse c’è una pressione minore, minori investimenti e aspettative più gestibili.”

Ma i record altalenanti degli allenatori di seconda fascia dimostrano che gestire i club di élite è un lavoro molto diverso dal guidare una squadra da outsider.

La questione delle più competizioni

“Ora ci sono anche questioni logistiche: le competizioni europee e i percorsi lunghi in coppa lasciano meno tempo per l’allenamento nei club più grandi. Tolti i giorni di partita e il riposo post-partita, il Brentford aveva 34 giorni di allenamento in più della scorsa stagione rispetto al Tottenham. Hodgson sottolinea inoltre che i giocatori d’élite vanno gestiti con un tocco più leggero rispetto alle squadre minori, perché le relazioni contano più della tecnica. Al Manchester United, Moyes scoprì che Danny Welbeck non gradiva i 15 minuti di tiro extra. Al Real Madrid, Carlo Ancelotti gestiva gli ego gonfi, chiedendo multe ai direttori solo per proteggere le relazioni personali.”

“Questo equilibrio tra armonia e rispetto è forse più naturale per ex giocatori come Arteta, con esperienza nei grandi club. Ad esempio, le squadre che guidano le cinque principali leghe europee — Real Madrid (Xabi Alonso), Bayern Monaco (Vincent Kompany), Inter (Cristian Chivu), Psg (Luis Enrique) e Arsenal (Arteta) — sono tutte allenate da ex giocatori d’élite, senza grande esperienza manageriale precedente nei super-club.”

La pressione mediatica

Nuno, pur esperto tatticamente e capace di costruire squadre, ha sofferto agli Spurs per il controllo mediatico e le pressioni pubbliche. Anche Frank si è adattato all’intensità, tra conferenze stampa con 20 giornalisti e l’attenzione mediatica su Ivan Toney e altri episodi virali.

Il Tottenham è quinto in Premier, con difesa migliorata e imbattuto in Champions League. Molti tifosi devono ancora essere conquistati; la sfida è convincere i dubbiosi della capacità di Frank di gestire un club d’élite.

Quattro anni dopo la vittoria del Brentford sull’Arsenal, Arteta ha quasi convinto tutti. Al Tottenham, Frank dovrà fare lo stesso.