Moldova-Italia 0-2, l’Italia si riprende sul finale con Mancini e Pio Esposito

Finisce 0-2, ma tutto succede solo nel finale. All’89esimo gli azzurri passano in vantaggio con Gianluca Mancini bravissimo di testa a sfruttare l’assist perfetto di Dimarco. L’Italia passa al pochi minuti dalla fine del match. In pieno recupero arriva anche il raddoppio di Pio Esposito.

La prima frazione di Moldova-Italia era terminata a reti bianche, ma il divertimento e le emozioni non mancano di certo. L’Italia sfiora più volte il vantaggio, in particolare con Scamacca, Mancini e Orsolini. Anche la Moldova ha la sua grande occasione con Postolachi che però manda alto da pochi centimetri. Tanti errori e a tratti anche parecchio equilibrio. Finisce 0-0 il primo tempo.

Nonostante l’assetto ultraoffensivo con quattro attaccanti e una lunga serie di occasioni da gol create ma non concretizzate. Tra i più attivi c’è Raspadori, vicino al gol già al 6’, poi Scamacca sfiora la rete al 10’ e lo stesso Raspadori ci riprova al 13’. Al 25’, invece, è Mancini a sprecare una clamorosa occasione, calciando alto a porta quasi sguarnita dopo un’uscita avventata del portiere moldavo. Nel finale di frazione ci provano anche Tonali, Cristante e Orsolini, ma senza successo.

Quinta vittoria consecutiva per Gattuso alla guida della Nazionale, ma per l’Italia ora contano solo i playoff.

Per il napoletano Buongiorno 90 minuti in campo più recupero. Per Politano, subentrato al 74esimo, 16 minuti in campo più recupero.