Luis Enrique teme per il Psg: «Meno concentrazione sui soldi e più sui nostri obiettivi»

Il singolo prima del gruppo. È ciò che Luis Enrique vuole evitare al Psg, dove ha ribadito la sua avversione per i premi individuali. Per il tecnico, la squadra viene prima di tutto e i riconoscimenti personali rischiano di distrarre dal percorso. Pur apprezzando i successi dei suoi giocatori, teme che troppi premi possano allontanare l’attenzione dagli obiettivi futuri. «Meno soldi e più attenzione», ha detto. Lo riporta Rmc Sport

Luis Enrique e le graduatorie nel Psg

Il Psg guida la Ligue1 con 27 punti in 12 partite (Marsiglia e Lens sono secondi con 25) e domani affronterà il Le Havre al Parco dei Principi. Dopo la sosta, Luis Enrique ha beneficiato dell’ottima forma di molti giocatori. Si è congratulato con Achraf Hakimi per aver vinto il premio di Giocatore Africano dell’Anno, ma si è irritato quando gli è stato chiesto di inserire João Neves tra i migliori centrocampisti del mondo.

«Sempre la stessa storia», ha tagliato corto. «Se faccio una classifica su João Neves, poi dovrei farla per Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery o Senny Mayulu. E l’allenatore finirebbe nei guai». Da lì ha sviluppato il suo pensiero: il collettivo pesa più dei premi. «Questi giocatori sono speciali. Lo hanno dimostrato l’anno scorso. Ma alcune cose che sento sui premi individuali mi preoccupano». Poi ha aggiunto: «Questo è uno sport di squadra. Bisogna lavorare per la squadra. I premi individuali non mi interessano».

Per Luis Enrique i riconoscimenti del Psg fanno parte del passato

Il tema è attuale: dopo aver vinto Champions League, Coppa di Francia e Ligue 1, diversi giocatori hanno ricevuto trofei importanti. Hakimi, Doué (Golden Boy) e Dembélé (Pallone d’Oro) sono tra questi. «È bello ricevere riconoscimenti», ha ammesso Luis Enrique. «Ma non voglio parlare del passato. Dobbiamo pensare al futuro».

Il suo messaggio è netto: «Meno soldi e più concentrazione su ciò che vogliamo ottenere. È molto difficile. Per questo dobbiamo restare focalizzati».