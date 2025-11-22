Liverpool, ovvero puoi spendere quanto vuoi ma se spendi male, finisci male: perde in casa 3-0 contro il Nottingham
Crisi senza fine per i campioni d'Inghilterra di Slot. Per i Reds una sola vittoria (contro l'Aston Villa) negli ultimi 7 match di Premier
Il Liverpool incassa un pesante 3-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest, aggravando una crisi di risultati che in Premier League sembra non avere fine.
Liverpool-Nottingham Forest: il report del match
Al 26’ Murillo scalda subito i guantoni di Alisson A, che respinge il suo tiro. Ma è solo questione di minuti: al 32’ Murillo trova la rete, sbloccando il risultato sugli sviluppi di un’azione nata da calcio d’angolo.
Il Liverpool prova a reagire e sul finire del primo tempo crea un occasione col suo trascinatore ma al 45’ Salah si vede respingere il tiro.
La ripresa si apre subito con un altro episodio chiave:
al 46’ Savona, su assist di Williams, firma il gol del pareggio, riportando la gara in equilibrio. Al 78′ arriva il tris di Gibbs-White che insacca di sinistro.
Dunque, dopo il 3 a 0 incassato dal City il 9 novembre arriva l’ennesima sconfitta per i Campioni in carica che ora si trovano all’11 posto, dietro anche allo United. I Reds, che hanno speso circa 446 milioni di sterline nella sessione di mercato estiva hanno totalizzato 6 vittorie e 6 sconfitte in queste prime 12 giornate. Un magro bottino, che li esclude – per ora – dalla lotta per il titolo.
Il Liverpool campione, ecco cos’è una crisi: ha speso 500 milioni ed è ottavo in classifica
Il Guardian: “si possono spendere 500 milioni e peggiorare una squadra”. Wirtz è un fantasma, Isak non ne parliamo. Anche con Klopp fu crisi dopo la vittoria della Premier
Napoli crede di essere il centro del mondo. Tre sconfitte in campionato, terzo posto in classifica a due punti dalla vetta eppure impazza lo psicodramma. Se non vinci sempre e se subentra una dialettica più spigolosa (quella di Conte), apriti cielo. Un po’ più a Nord, a Liverpool, la crisi c’è ed è di quelle serie. I Reds, anche loro campioni uscenti, sono ottavi in classifica, a otto punti dalla capolista Arsenal, hanno perso cinque delle ultime sei partite in campionato. E in più hanno speso 500 milioni di euro sul mercato. Il pezzo pregiato, il tedesco Wirtz, è un caso: è la controfigura del calciatore ammirato al Leverkusen, non ha ancora segnato un gol. Salah è il fratello del gemello del fuoriclasse apprezzato per anni. Per non parlare dello svedese Isak altro pezzo pregiato e costosissimo del mercato.