Liverpool, ovvero puoi spendere quanto vuoi ma se spendi male, finisci male: perde in casa 3-0 contro il Nottingham

Napoli crede di essere il centro del mondo. Tre sconfitte in campionato, terzo posto in classifica a due punti dalla vetta eppure impazza lo psicodramma. Se non vinci sempre e se subentra una dialettica più spigolosa (quella di Conte), apriti cielo. Un po’ più a Nord, a Liverpool, la crisi c’è ed è di quelle serie. I Reds, anche loro campioni uscenti, sono ottavi in classifica, a otto punti dalla capolista Arsenal, hanno perso cinque delle ultime sei partite in campionato. E in più hanno speso 500 milioni di euro sul mercato. Il pezzo pregiato, il tedesco Wirtz, è un caso: è la controfigura del calciatore ammirato al Leverkusen, non ha ancora segnato un gol. Salah è il fratello del gemello del fuoriclasse apprezzato per anni. Per non parlare dello svedese Isak altro pezzo pregiato e costosissimo del mercato.