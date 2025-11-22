Bellingham e Tom Brady annunciano il nuovo stadio del Birmingham

Lo stadio da 62.000 posti avrà 12 gigantesche ciminiere, ispirato al patrimonio industriale delle West Midlands, e costerà 2,5 miliardi di sterline

Sognare in grande per raggiungere l’impossibile. Non è un mantra, ma semplicemente la mentalità applicata dal Birmingham City, squadra di Championship con sede nell’omonima città delle West Midlands, per la realizzazione del nuovo stadio. La presentazione di alcune immagini del progetto definitivo è letteralmente incredibile; alcuni dettagli specifici sono stat forniti dal Telegraph.

Il Birmingham presenta il nuovo stadio: il progetto sarà un omaggio ai Peaky Blinders

“Il Birmingham City ha svelato i piani per la costruzione di un nuovo stadio da 62.000 posti con 12 camini, che metterà il club sulla ‘ traiettoria verso la grandezza’. La squadra, di cui il grande campione della NFL Tom Brady è un azionista di minoranza insieme al finanziatore e presidente statunitense Tom Wagner, ha affermato che la sede sarà il “cuore pulsante” di Birmingham e costerà fino a 2,5 miliardi di sterline.

Il progetto del “Birmingham City Powerhouse Stadium”, che si dice tragga ispirazione dal patrimonio industriale delle West Midlands, sarà caratterizzato da 12 gigantesche ciminiere e sarà costruito a Bordesley Park, a est del centro città, in tempo per la stagione 2030-31. I camini riecheggeranno gli stessi mattoni che un tempo caratterizzavano il sito e uno di essi sarà dotato di un ascensore che condurrà al bar più alto di Birmingham. Lo stadio avrà anche un tetto retrattile e un campo da gioco mobile per ospitare concerti e altri eventi sportivi”.

LO stadio sarà unico nel suo genere e dominerà lo skyline di Birmingham e sarà visibile fino a 40 miglia di distanza. Una di queste torri includerà un ascensore che porterà al bar più alto di Birmingham, offrendo viste panoramiche su tutto il territorio La piattaforma inglese, inoltre, ha specificato:

“È stato diffuso un video promozionale in cui compaiono il laureato dell’accademia Jude Bellingham e il comproprietario Brady, che hanno annunciato che lo stadio avrebbe ospitato anche partite della NFL. In un omaggio alla famosa serie televisiva ambientata nella città, Peaky Blinders , uno dei personaggi, Arthur Shelby, viene filmato mentre dice “Santo cielo!” quando gli vengono mostrati i piani. Lo stadio avrà la forma di una conca ripida per migliorare l’atmosfera del giorno della partita e sarà affiancato da mercati, bar e ristoranti“.

A momentous day in the Club’s history. 🏟️ We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture. pic.twitter.com/99dQG09ZC1 — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Il nuovo stadio sorgerà a meno di un miglio dall’attuale casa del Birmingham City. L’area scelta, uno dei poli storicamente più industriali della città, è al centro di una vasta operazione di rigenerazione. Lo Sports Quarter comprenderà spazi sportivi, aree commerciali, centri di allenamento, infrastrutture pubbliche e nuovi spazi per la comunità.

Il club prevede che il progetto genererà significativi benefici economici per la città, contribuendo a incrementare il valore aggiunto dell’area e stimolando investimenti correlati nei settori dell’intrattenimento, della ristorazione e della mobilità.