Inter-Fluminense, 4 milioni in tv e 24% di share: la favola del Mondiale per Club che non interessa

In 4 milioni per l’Inter eliminata dal Fluminense. Sarà anche un Mondiale per club che non piace ai cultori classici del football, ma dal punto di vista televisivo, del business, sta avendo successo eccome. Magari perché il calcio è come una droga e, di questi periodi riempire il palinsesto è un successo. Fatto sta che ieri su Canale5 (ore 21) la partita del Mondiale per Club Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. Ha vinto la serata, a Mediaset sono sempre più soddisfatti del proprio investimento.

Su Raiuno Noos – L’avventura della conoscenza (con Alberto Angela) si è fermato a 1.763.000 con uno share del 12,8%; il film di Italia1 My Spy a 1.137.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica (con Nicola Porro) ha fatto registrate 745.000 spettatori con uno share del 6,4%. Ma, a parte Inter-Monterrey (Mercoledì 18 giugno, ore 03:00) di cui non stati resi noti i dati di ascolto da Dazn, Inter – Urawa Reds (Sabato 21 giugno, ore 21:00): ha bloccato davanti alla tv 2.790.000 spettatori con il 20,5% di share (Canale 5). Nessun dato per Inter-River Plate (Giovedì 26 giugno, ore 03:00). Non sono stati forniti dati specifici di ascolto per la diretta su Dazn, ma è stata trasmessa su Italia 1 in differita. Per la Juventus l’unico dato di ascolto di rilievo è quello del match contro il Manchester City (Giovedì 26 giugno, ore 21:00): 3.218.000 spettatori con il 20,9% di share (Canale 5). Il rivale? Don Matteo. E l’audience ha preferito il calcio.