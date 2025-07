La Stampa: in passato il Cholito è stato più volte vicino ai granata, questa potrebbe essere la volta buona. Non rientra nei piani di Conte

Simeone può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto (e obbligo a determinate condizioni)

Il Cholito Simeone è un tipo da Torino. Si sposa bene col tremendismo granata anche se ai tempi di Cairo l’essere granata è cambiato non poco, diciamo anche che è stato snaturato. Ma l0anima, in fondo, resta quella. Oggi La Stampa scrive della possibilità che Simeone si trasferisca a Torino, alla corte della squadra di Baroni.

La Stampa ricorda che più volte il Torino ha provato a prenderlo. Questa potrebbe essere la volta buona.

Il primo tentativo risale addirittura all’estate 2017, quando alla fine Niang vinse il ballottaggio e l’attaccante argentino passò dal Genoa alla Fiorentina, mentre negli ultimi anni il ds Vagnati ha tentato più volte di prenderlo. L’ultima risale allo scorso inverno per sostituire l’infortunato Zapata, ma le richieste del Napoli e il no di Conte frenarono ogni ipotesi.

Simeone può fare la differenza anche a livello di leadership

Adesso lo scenario è cambiato.

L’ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni: Simeone è in scadenza di contratto, ma esiste un’opzione per prolungare fino al giugno 2027. Il centravanti non rientra nel progetto di Conte e ha già declinato la proposta del neopromosso Pisa, dando invece la sua piena disponibilità al Toro.

Ha appena compiuto 30 anni e garantisce sia un’ottima esperienza che un alto rendimento con 73 gol in 293 partite di A: in una squadra che sta ridisegnando il proprio attacco e non ha ancora certezze su Zapata, uno come Simeone può fare la differenza anche a livello di leadership.

Il Toro sta anche lavorando per riportare Elmas a Torino. Con calma, con i tempi di Cairo.