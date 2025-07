Divorzio all’italiana: Totti e Ilary avranno “l’affido condiviso” dei quattro Rolex

Un po’ sul polso di papà e un po’ su quello della mamma. I poveri Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno finalmente pace: il tribunale civile di Roma ha deciso per “l’affido condiviso”. Ha vinto in sostanza Ilary, ha perso Francesco.

Il tribunale – scrive Repubblica – questa mattina ha emesso la prima sentenza nella tormentata separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice. Il giudice ha scelto la via della mediazione: nessuna assegnazione definitiva per i preziosi orologi, che valgono circa 80mila euro. Gli ex coniugi potranno alternarsi nell’utilizzo, previo accordo. I quattro Rolex, rimasti inizialmente in possesso della presentatrice dopo la rottura, erano stati reclamati dall’ex capitano della Roma. Ma ora il tribunale ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nell’agosto 2023, i Daytona non tornano a Totti, ma non restano neanche a Ilary. Gli orologi restano fisicamente in una cassetta di sicurezza”.

Non è detta che sia finita, i due potrebbero ancora impugnare il provvedimento. O potrebbero chiedere agli orologi di scegliere a chi vogliono più bene.