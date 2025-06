Gravina: «Non ci sono novità sul ct, stiamo studiando. Vogliamo capire se c’è un progetto nuovo»

Torna a parlare Gabriele Gravina presidente della Figc, ovviamente parla del futuro della panchina della Nazionale. La domanda che tutti gli appassionati di calcio si pongono in questi giorni è “Chi sarà il nuovo ct?”. Una domanda cui non troveremo una risposta nemmeno oggi, stando a quanto detto dal presidente della Figc. A seguire quanto riportato poco fa dall’Ansa.

Le parole di Gravina sul nuovo ct

«Non ci sono novità sul Ct, l’unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c’è un progetto nuovo». Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza. Tornando su Spalletti ha invece detto: «È un sentimento di grande amarezza – le parole del n.1 della Figc – Il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni. Ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi»”.

Queste le ultime sull’argomento, riportate quest’oggi dal Corriere dello Sport.

“Contatti in corso. Rino Gattuso prende il largo. L’ex tecnico di Milan e Napoli, dopo il no di Ranieri, è il grande favorito per la panchina dell’Italia. Gravina sembra orientato sul suo profilo, caldeggiato anche da Buffon, uno dei leader dei campioni del mondo del 2006. L’incontro, in località segreta, potrebbe essere in corso o avverrà nelle prossime ore. La Figc, per prudenza e motivi di riservatezza, non conferma il vertice, ma solo l’ampia convergenza sulla candidatura di Ringhio, sempre più vicino alla panchina della Nazionale. Quasi certamente prenderà il posto di Luciano Spalletti. Un uomo di personalità per scuotere lo spogliatoio azzurro. Si attendono sviluppi in 24-48 ore”.