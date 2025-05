Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid: firmerà un triennale dopo il Mondiale per club (Marca)

Il Real Madrid avrebbe già deciso il successore di Carlo Ancelotti: si tratta di Xabi Alonso, ex calciatore dei blancos e tecnico del Bayer Leverkusen. Subentrerebbe dopo il Mondiale per club, con Solari che farebbe da ponte tra l’allenatore italiano e lo spagnolo.

Secondo quanto riportato da Marca:

Il Real Madrid chiuderà il 25 maggio una delle tappe più gloriose della sua storia. Quindici titoli con cui Ancelotti ha superato il leggendario Miguel Muñoz. Il 25 maggio saluterà i blancos, che inizieranno una nuova avventura con Xabi Alonso. L’accordo è stato chiuso dopo la sconfitta in Champions League contro l’Arsenal, momento in cui l’allenatore e i leader del club hanno parlato e hanno visto che la cosa migliore per tutti era separarsi. Ancelotti sapeva di avere la nazionale brasiliana in attesa di una sua risposta, accelerando da quel momento i contatti avviati, che porteranno nei prossimi giorni alla firma di un accordo fino al Mondiale 2026.

Xabi Alonso firmerà un triennale col Real, conosce perfettamente i calciatori in rosa. Nelle conversazioni tenute con la dirigenza, ha capito che avrà voce in capitolo sugli acquisti per suggerire alcuni giocatori, ma sarà la società a prendere la decisione finale. Non ci sarà una rivoluzione, ma si aggiungeranno solo giocatori che alzeranno il livello della squadra. Le prossime trattative, con Alexander Arnold già ingaggiato, riguarderanno un difensore centrale e un centrocampista.

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky De, uno dei candidati a prendere il posto di Xabi Alonso al Leverkusen è Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como.

🚨⚫️🔴 Xabi #Alonso is on the verge of leaving Bayer 04 Leverkusen, with an official announcement expected soon.

Alonso is set to join Real Madrid — no doubt. He will sign a contract until 2028, according to Marca. First, however, Carlo Ancelotti’s departure is expected to be… pic.twitter.com/m1gEVYgSJ3

