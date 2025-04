Serie A “precaria” per gli allenatori: in media rimangono meno di un anno. L’unica eccezione è Inzaghi

Lo studio del Cies “La Liga è una sicurezza con 834 giorni di media. Più stabile la Bundesliga con una media di oltre due anni. Poi Premier con 777 giorni”. La Ligue1 la peggiore (389 giorni)

L’Osservatorio calcistico del Cies ha pubblicato questo mercoledì i risultati di uno studio sulla permanenza degli allenatori in 65 campionati in tutto il mondo. Ciò che salta subito all’occhio è l’elevato tasso di turn over in diversi campionati tra cui la Serie A. Circa il 75% degli allenatori che oggi sono in carica, lo sono da meno di un anno.

La Serie A fra i campionati più precari per gli allenatori

“Anche l’Europa meridionale rappresentare un’area di instabilità per gli allenatori. In Turchia, in Portogallo e anche in Italia dove gli allenatori rimangono in carica in media poco meno di 400 giorni“, si legge nello studio del Cies.

L’unica eccezione pare essere Simone Inzaghi. “In Serie A, c’è un solo “mister” che è in carica da più di un anno: Simone Inzaghi. Una vera eccezione, è alla guida dell’Inter da giugno 2021 e questa stagione può ancora sognare il triplete“. L’Italia è quindi tra i primi cinque campionati europei dove gli allenatori sono “precari” (una media di 392 giorni). Più stabile la Bundesliga con una media di permanenza degli allenatori di oltre due anni (797 giorni). Quasi una sicurezza ancora la Liga “con una durata media di 834 giorni“. Inevitabilmente sono due gli allenatori che alzano la media in questi campionati. In Germania Frank Schmidt all’Heidenheim dal 2007, in Spagna Diego Simeone all’Atletico per 14 anni. In Premier la media è di 777 giorni.

In Francia, la Ligue 1 è ancora meno stabile rispetto alla Serie A. “In Francia, sei allenatori su dieci sono in panchina da meno di un anno. Una cifra inferiore a quella delle prime tre divisioni inglesi e delle prime due spagnole. In Francia, gli allenatori lavorano in media 359 giorni“.

