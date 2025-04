Nel finale il Napoli si è difeso come l’Inter in Champions contro il Bayern. Niente di cui vergognarsi, ma tra Monza e Napoli c’erano 53 punti

Nel post partita, c’è stato il predicozzo egotico di Conte, un discorso auto-referenziale, dunque noioso (Gazzetta)

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza definisce predicozzo egotico il monologo di Conte dopo Monza-Napoli, un discorso auto-referenziale e dunque noioso.

Ecco le parole della Gazzetta dello Sport:

Sullo 0-1 la partita non è finita, Nesta ha ritoccato il Monza, si è inventato un tridente, e il Napoli ha trascorso i 3’ del recupero a difendersi come l’Inter in Champions nel ritorno contro il Bayern. Niente di cui vergognarsi, se non fosse che tra Monza e Napoli, prima del via, correvano 53 punti. Un abisso che non si è notato, questo è il problema, ma la vittoria è arrivata lo stesso e allora viva il Napoli, a patto che gli azzurri capiscano la lezione di Monza: non ci sono partite facili, neppure contro formazioni che hanno tutti e due i piedi in Serie B. Nel post partita, c’è stato il predicozzo egotico di Conte, un discorso auto-referenziale, dunque noioso. Amen.

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Monza-Napoli, per commentare quella che sarà la gara all'U-Power.

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

Sulle parole di Conte in conferenza:

«Mi concentrerei su ciò che possiamo fare oggi, ovvero vincere questa partita che è importante. Di futuro abbiamo tempo per parlare. Siamo alla prima di sei finali. Poi continuiamo a coltivare un sogno che è di dar fastidio all’Inter fino alla fine; sappiamo che sono forti e dobbiamo essere orgogliosi continuando a lavorare e pensando esclusivamente a noi».

Futuro della squadra, c’è già sulla carta?

«Sicuramente, penso tutti i club lo stanno facendo. Abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo, perché bisogna capire come finiamo. La Champions è vicina, poi abbiamo tempo per completare e migliorare questa rosa».

Colpo McTominay:

«E’ un calciatore forte e importante che aveva bisogno di sentirsi protagonista al centro di un progetto, Conte è stato bravo a valorizzarlo. Ha un livello assoluto, calcistico e umano. Penso lui sia molto contento. Cercheremo di cogliere altre opportunità come è stato Scott la scorsa stagione».

