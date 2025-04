Manna: «Le parole di Conte? Mi concentrerei sulla partita di Monza. Per il futuro c’è tempo»

A Dazn: «Mercato? Abbiamo visto e parlato con diversi giocatori, proveremo a cogliere altre opportunità come McTominay».

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Monza-Napoli, per commentare quella che sarà la gara all’U-Power. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

Sulle parole di Conte in conferenza:

«Mi concentrerei su ciò che possiamo fare oggi, ovvero vincere questa partita che è importante. Di futuro abbiamo tempo per parlare. Siamo alla prima di sei finali. Poi continuiamo a coltivare un sogno che è di dar fastidio all’Inter fino alla fine; sappiamo che sono forti e dobbiamo essere orgogliosi continuando a lavorare e pensando esclusivamente a noi».

Futuro della squadra, c’è già sulla carta?

«Sicuramente, penso tutti i club lo stanno facendo. Abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo, perché bisogna capire come finiamo. La Champions è vicina, poi abbiamo tempo per completare e migliorare questa rosa».

Colpo McTominay:

«E’ un calciatore forte e importante che aveva bisogno di sentirsi protagonista al centro di un progetto, Conte è stato bravo a valorizzarlo. Ha un livello assoluto, calcistico e umano. Penso lui sia molto contento. Cercheremo di cogliere altre opportunità come è stato Scott la scorsa stagione».

Monza-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due allenatori:

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Nesta.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.

A causa dell’infortunio dell’ultima ora di Neres, che ha risentito di un problema muscolare che verrà valutato strumentalmente dopo Pasqua, Conte decide di non cambiare modulo (quindi ancora fuori Raspadori, che pure aveva aiutato bene la squadra quando chiamato in causa) e di inserire Spinazzola come ala sinistra come a Firenze, quando il Napoli dominò vincendo per 3-0. Il Napoli non vince due partite di fila da gennaio (ndr). Il Monza di Nesta di contro tenta il disperato risalire verso la salvezza con Mota e Caprari a cercare di dare meno punti di riferimento possibili alla difesa del Napoli, dove Marin rimpiazza Juan Jesus (che a sua volta rimpiazza Buongiorno).

