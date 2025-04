Il Napoli deve frenare l’incontinenza verbale di Conte e De Laurentiis

Tuttosport scrive che parole di fuoco che potrebbero terremotare l’ambiente.

Sandro Bocchio su Tuttosport analizza a che punto è la corsa scudetto dopo la frenata dell’inter contro il Bologna. Nessuna squadra è favorita, anche se il calendario di Conte sembra essere più leggero

“Per il fattore campo nessuna diff erenza: tre match in casa e due fuori a testa. Per quanto le avversarie, la squadra di Antonio Conte appare leggermente favorita su quella di Simone Inzaghi. Non per numero di impegni complicati, ma per il loro peso specifico”.

Quello che potrebbe fare la differenza è l’ambiente, che in casa Napoli è stato scosso dalle recenti esternazioni di Conte e De Laurentiis

Anche il Napoli sta faticando, come si è visto a Monza, per via di un organico meno competitivo ma, per l’appunto, ha dalla sua un solo fronte su cui impegnarsi. Con una avvertenza, fondamentale: frenare l’incontinenza verbale di cui sono stati protagonisti negli ultimi giorni Conte e Aurelio De Laurentiis. Parole di fuoco che potrebbero terremotare l’ambiente.

