Su Repubblica. L’autolesionismo di Conte è il suo mestiere pari alla bravura. Può essere l’allenatore di uno scudetto vinto o malamente perso

Conte e De Laurentiis ormai sono uno contro l’altro, il presidente se ne va alle Maldive (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive dello scontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentis:

Un presentimento, forse. De Laurentiis aveva già deciso di andar via. Conte sarebbe rimasto a vincerlo da solo, come da solo ha gestito quasi tutto. Nel cervellone dei viaggi internazionali risultano le prenotazioni. Il presidente e la famiglia partono mercoledì per le Maldive, ritorno previsto lunedì 5 maggio. Due giorni dopo la trasferta di Lecce. Non ha cambiato idea. Sarà passata già molta acqua sotto il ponte di Castel Volturno. Conferma biglietti e linea: non risponde alle indefinite bordate del suo emotivo allenatore. È la sua tecnica, ma anche la scelta migliore.

L’autolesionismo è il suo mestiere pari alla bravura, se si rilegge come ha interrotto dopo tre scudetti con la Juve e uno con l’Inter il suo rapporto da allenatore con i club italiani di serie A. Sarà facile anche su di lui pensare: è il solito Conte, vero? Ormai sono uno contro l’altro.

Conte, eccellente allenatore, ha rivelato una insospettata fragilità. Il contrario del tecnico che ostenta agli altri e con se stesso le sue innegabili doti: intransigenza e carattere, vocazione a strappi e assalti, convinzione di ottenere il massimo chiedendo il successo sempre e comunque.

Ha di fronte un’Inter stanca, con 8 partite da giocare, le semifinali di Coppa Italia con Milan e di Champions con Barcellona. Conte ci pensi. Dopo aver fatto tanto, sarà lui il 25 maggio l’allenatore di uno scudetto vinto o malamente perso.

Tra Conte e De Laurentiis la luna di miele è finita già da un po’ di tempo (Repubblica)

L’edizione on line di Repubblica, con Marco Azzi, torna sul grande freddo in casa Napoli tra Conte e De Laurentiis. Repubblica ovviamente conferma che la luna di miele è finita e che il rapporto potrebbe anche chiudersi molto prima del previsto.

Scrive Repubblica:

Parole d’addio o dettate dall’adrenalina del momento? Per ora la risposta esatta è la seconda, ma con il pericolo concreto che tra un mese e mezzo prenda corpo anche l’ipotesi di un divorzio anticipato, al di là del contratto che lega il tecnico leccese ad Aurelio De Laurentiis fino al 2027. La luna di miele tra i due è infatti finita già da un po’ di tempo, nonostante la totale mancanza di screzi (pubblici e privati…) tra il presidente e l’ex ct.

Nessuna crepa nel rapporto personale, che continua a essere comunque solido e di reciproca stima: col suggello del sereno scambio di auguri dopo la sofferta vittoria con il Monza. Ma qualche cosa si è rotta nel rapporto professionale e non sarà così facile trovare un punto d’intesa per dare continuità al progetto, che ha smesso di essere condiviso con la stessa visione.

