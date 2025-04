Adani: «Lukaku l’unico che poteva sviluppare il Conte-pensiero dentro il campo»

A Viva el Futbol: «Romelu incide, altro che. La prima sconfitta a Verona è servita a Conte per mettere sul piatto i problemi»

A Viva el Futbol commentano la vittoria del Napoli al Maradona contro l’Empoli 3-0. Campionato quindi decisamente ancora aperto visti i soli tre punti che separano il Napoli dall’Inter capolista. Le valutazioni di Lele Adani sul Napoli e su Lukaku:

«Da Conte ha questa garanzia di professionalità, di lotta, di idee, di lasciare un segno nell’ambiente. Ci voleva e s’è visto subito. La prima sconfitta a Verona gli serve per mettere sul piatto i problemi. E parte subito, siamo a sei dalla fine, il campionato è aperto eccome».

Adani: «Il grado di incisione in Serie A di Lukaku è sempre stato incredibile»

Le parole di Adani:

«Oggi è stata una prova solida, l’Empoli è partito bene, era centrato. Chi è l’unico calciatore in doppia cifra di gol e assist? Lukaku, unico. Dodici e dieci, oggi un gol e due assist. Pensavo al Napoli dello scudetto, hanno perso il capocannoniere di allora, il miglior calciatore della Serie A, il miglior difensore della Serie A, il numero 10 Zielinski anche. Ti prende McTominay, otto gol, Lukaku, che è l’unico giocatore che poteva sviluppare il Conte-pensiero dentro il campo, hanno una connessione unica senza essere quello dei tempi d’oro. Oggi ha giocato Juan Jesus, gli altri che c’erano e son rimasti sono stati rigenerati come Di Lorenzo, Olivera. Grande merito, di nuovo energia per il rush finale».

«Anche a Roma Lukaku ha cambiato la squadra. Vai a vedere i numeri, sono importanti. Lukaku incide. Il grado di incisione in Serie A di Lukaku è sempre stato incredibile. Conte riesce a tirare fuori l’esaltazione sua e della suo gruppo di lavoro, non lascia niente al caso. All’Inter appena arrivato provoca quando parla di Sensi e Barella come calciatori dal Sassuolo e dal Cagliari. Dice in qualche modo ‘Voglio vedere ad andare a vincere con certi giocatori’. Conte è un fuoriclasse».

ilnapolista © riproduzione riservata