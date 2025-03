Per Lucca al Napoli servono 30 milioni e ci sono anche Inter e Milan (Repubblica)

Il bomber dell’Udinese è cresciuto molto, ha già raggiunto la doppia cifra (è a quota 10) ed è stato convocato in Nazionale

Per Lucca al Napoli servono 30 milioni (Repubblica)

Repubblica Napoli scrive del Napoli del futuro, almeno per quel che concerne i calciatori.

Scrive Pasquale Tina:

Un attaccante centrale è sicuramente una priorità. Il Napoli pensa ad un giovane di livello da affiancare a Romelu Lukaku per completare un tandem importante. Lorenzo Lucca è più di una tentazione. Al club di De Laurentiis piaceva già la scorsa estate, poi l’interesse non si è trasformato in una trattativa. Nel frattempo il bomber dell’Udinese è cresciuto molto nel corso di questo campionato e ha già raggiunto la doppia cifra (è a quota 10) tanto da attirare pure l’interesse del ct Luciano Spalletti. Il costo è elevato, almeno 30 milioni di euro, ma il Napoli ha da sempre buoni rapporti con l’Udinese. Lucca piace anche all’Inter e al Milan, quindi si prospetta un bel confronto di mercato per aggiudicarsi il 24enne di Moncalieri che sembra pronto al salto in una big.

Mercato Napoli, servono almeno sette acquisti. Per l’attacco l’obiettivo è Lucca (35-40 milioni) – Gazzetta

La Gazzetta si proietta già all’anno prossimo e alla stagione prossima in chiave Champions League. Il quotidiano scrive che il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato con almeno sette acquisti. In attacco il nome “forte” è quello del calciatore dell’Udinese Lorenzo Lucca che è da tempo un pallino di Aurelio De Laurentiis (lo avrebbe voluto la scorsa estate al posto di Lukaku).

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato: saranno almeno 7 gli acquisti per la prossima stagione. E la prima urgenza da sistemare resta l’attacco, rimasto orfano a gennaio di Kvara e prossimo a salutare definitivamente Victor Osimhen, da cui arriveranno almeno 75 milioni della clausola (valida solo per l’estero). In questo scenario, Manna ha già individuato alcuni profili pronti per essere i nuovi centravanti del Napoli. Da alternare con Lukaku, ma su cui costruire poi il progetto futuro.

Giovani, affamati e col gol nel sangue. Questo l’identikit su cui si muove il ds azzurro. E in cima alla lista della spesa compaiono in bella mostra i nomi di Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund, entrambi in uscita da Udinese e Manchester United.

il preferito dal club di De Laurentiis resta Lucca, a cui il Napoli ha pensato già nella scorsa estate, come vice Lukaku. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra i club e l’affare potrebbe avere un’accelerata concreta già dal prossimo mese. L’Udinese valuta il suo centravanti tra i 35 e i 40 milioni, il Napoli sa che per trovare un attaccante “da Champions” ne dovrà investire almeno 30. (…) A Udine guadagna circa 250 mila euro netti a stagione, il Napoli potrebbe quadruplicargli l’ingaggio e metterlo al centro del nuovo progetto. Il corteggiamento continua: Napoli vuole un altro gigante per andare a caccia dello scudetto.

