Moggi protagonista anche in Kings League: «Se facciamo gol faccio sospendere la partita»

Il vicepresidente dei Boomers, la squadra di Kings League di Fedez, ha dato spettacolo nella prima giornata della competizione

La Kings League, la lega di calcio a 7 indoor, nata a Barcellona dall’intuizione dall’ex difensore francese Gerard Piqué, è sbarcata in Italia, accompagnata da campioni del passato e influencer. La partita principale è stata quella che ha giocato la squadra dei Boomers di Fedez, battuta per 7-5 dalla Gear 7 FC. Ma il vero protagonista è stato Luciano Moggi, tornato al calcio come vicepresidente della squadra di Fedez. Una coppia che si presentava davvero scoppiettante.

Moggi non ha perso il suo piglio e la sua voglia di essere al centro dell’attenzione e prima dell’inizio dell’incontro ha fatto un discorso alla squadra che è stato immortalato in un video diventato virale con il commento: ‘Aura’.

Ma lucianone non si è fermato ed ha continuato a dare consigli e suggerimenti per tutto il corso del primo tempo ed addirittura nell’intervallo ha chiamato l’allenatore dei Boomers, Dario Marcolin (ex calciatore, ora talent in TV) e gli ha detto simpaticamente: «Se non cambiano le cose, esonerato!»

Tante le battute dell’ex dirigente sportivo che hanno fatto tornare in mente i suoi giorni d’oro alla Juventus. Sul 5-4 i Boomers hanno sbagliato un calcio di rigore che gli avrebbe permesso di allungare, ma durante la lunga attesa prima del tiro Moggi scherzando dice: «Se segniamo faccio sospendere la partita e vinciamo».

