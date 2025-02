Lippi definitivo su Thiago Motta: «Sono sincero, non mi entusiasma. Dopo Allegri mi aspettavo altro»

A Dazn: «È arrivato dopo un allenatore che ha vinto molto. Vlahovic? Gli dai fiducia e lo fai giocare anche se non sta facendo molto bene»

Marcello Lippi a Dazn è definitivo sulla Juventus di Thiago Motta (e di Giuntoli, aggiungiamo).

Queste le sue parole:

«Thiago Motta? Non mi entusiasma, sono sincero. Vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, però non mi entusiasma. Un allenatore deve dare delle sensazioni a chi lavora con lui, a chi è vicino a lui e ai tifosi che seguono la squadra. Dietro al mio ‘non mi entusiasma tanto’ ci sono anche cose come il fatto che Motta è arrivato dopo un allenatore che ha vinto molto. Mi sarebbe piaciuto, dopo Allegri, una figura che trascinasse maggiormente il pubblico, la tifoseria».

Lippi boccia Thiago Motta anche sulla gestione di Vlahovic pur senza citarlo.

«La sua situazione? L’ho gestita in varie occasioni con altri calciatori. Gli dai fiducia e lo fai giocare anche se non sta facendo molto bene. Mi è capitato più di una volta di dover dare fiducia a giocatori che in quel momento non la meritavano, ma la meritavano per quanto fatto in passato».

Lippi su Conte:

«Non si può dire che non abbia qualità. Caratterialmente mi sembra di rivedermi, mi ci sono un po’ ritrovato nel modo di fare di Antonio, nel suo carattere. Se penso di avergli lasciato una impronta? Penso di si, me lo diceva lui che ricordava un po’ tutto quello che facevo io. Può contendere lo Scudetto fino alla fine, quest’anno in maniera particolare si. Non so se sarà così, la mia non è una speranza ma una convinzione: se la può giocare».

Arriva a sorpresa un videomessaggio di Conte per lui: “Mister come andiamo, tutto bene? Colgo l’occasione di questo video per salutarla e per invitarla: sarebbe bellissimo per me e i ragazzi se un giorno venisse a trovarci a Casterlvolturno, o magari per una partita al Maradona. Certo, Castelvolturno sarebbe bello perché riusciremo a stare insieme e trascorrere una bella giornata, mi farebbe davvero piacere. Un grandissimo abbraccio, spero di vederla presto».

