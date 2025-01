Garnacho, per il Daily Mail il Manchester United lo vende per 50 milioni

Amorim non lo vede anche se contro il Liverpool è entrato ha fornito l’assist del pareggio. Sono tutti sul mercato, anche i gioiellini come lui

La notizia dell’interesse del Napoli per Garnacho ha echi anche in Inghilterra. Il DailyMail scrive che sarebbe lui l’uomo scelto per sostituire Kvaratskhelia, “che si dice abbia attirato l’attenzione anche del Liverpool“, ma che “dovrebbe unirsi al Paris Saint-Germain dopo aver detto ad Antonio Conte di voler andarsene”.

Fabrizio Romano ha confermato che lo United sarebbe pronto a lasciarlo partire e il Mail riporta anche le cifre di una possibile cessione del calciatore

Le cifre di Garnacho

“Si pensa che il ventenne potrebbe partire con un accordo dal valore di 50 milioni di euro (42 milioni di sterline) dopo essere andato in disgrazia con il nuovo allenatore Ruben Amorim .

Garnacho è stato tenuto in panchina per le ultime cinque partite ed è stato escluso del tutto nella vittoria dello United sul Manchester City.

Al momento lo United è aperto a valutare offerte per quasi tutti i suoi giocatori, compresi i gioielli della corona un tempo intoccabili”.

Garnacho non è partito titolare nelle ultime cinque partite, è vero. Va anche detto che tre volte su cinque lo United ha perso. E che nell’ultimo match, contro il Liverpool, lo United stava perdendo e ha pareggiato proprio grazie a un assist di Garnacho per Diallo.

ilnapolista © riproduzione riservata