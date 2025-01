Saltato Danilo il Napoli o trattiene Rafa Marin o punta su Skriniar (Sky)

Ma il Psg deve sbloccare un altro slot per il prestito, prima deve sbloccare quello per Kolo Muani con la Juventus.

Si avvicina Garnacho, ma si allontana Danilo. Il brasiliano ha scelto il Flamengo per motivi familiari. A questo punto il Napoli ha la necessità di trovare un altro calciatore su cui puntare e il nome potrebbe essere quello di Skriniar.

Nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio:

«Si allontana Danilo, il brasiliano ha scelto per motivi familiari di tornare in Brasile. L’ha comunicato al Napoli, nonostante avesse dato la parola, dopo la risoluzione con la Juventus sarebbe andato lì. Lo aspetta il Flamengo.

Non arrivando Danilo, il Napoli ha due strade: trattenere Rafa Marin e prendere un altro difensore. Attenzione sempre all’ipotesi Skriniar, che lascerà il PSG in prestito. Ma il club parigino deve sbloccare un altro slot per il prestito, prima deve sbloccare quello per Kolo Muani con la Juventus».

ilnapolista © riproduzione riservata