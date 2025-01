Napoli, salta Danilo, ha scelto il Flamengo per motivi familiari (Sky)

L’ex capitano della Juventus ha deciso di tornare in Brasile anche se la tentazione Napoli è stata forte

Niente di fatto per quanto riguarda il passaggio di Danilo al Napoli. L’annuncio arriva da Sky con Gianluca di Marzio che su X scrive:

“Danilo, difensore ed ex capitano della Juventus, non andrà al Napoli. La scelta del brasiliano è stata quella di tornare nel paese in cui è nato, il Brasile, per motivi familiari”

Il calciatore ha deciso di ritornare in patria per l’ultima avventura della sua carriera. La tentazione azzurra è stata forte, specialmente considerando la possibilità di essere allenato da Antonio Conte, ma gli affetti e la saudade hanno avuto la meglio.

ilnapolista © riproduzione riservata